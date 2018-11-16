В Курской области плату за вывоз мусора начисляли на умерших

В прокуратуру Суджанского района обратились местные жители по вопросу качества коммунальной услуги по сбору твердых коммунальных отходов, предоставляемой ООО «Экопол».

Выяснилось, что с июля по октябрь региональный оператор применял неверные расчеты объема оказанной услуги по вывозу мусора для жителей дома, расположенного в Судже. Плату считали как с частного дома, хотя по документам он многоквартирный. Кроме того, региональный оператор рассчитывал потребление услуги по сбору коммунальных отходов в домовладениях на людей, не зарегистрированных и не проживающих в районе. Плату начисляли даже на умерших, - рассказали в прокуратуре.

Эти нарушения стали возможными по причине отсутствия у ООО «Экопол» актуальной информации о жилищном фонде и жителях Суджанского района, уточнили в ведомстве.

Прокурор Суджанского района внес региональному оператору ООО «Экопол» представление, в котором поставил вопрос о перерасчете объема потребленных коммунальных услуг, а также о приведение в актуальное состояние базы данных о жилищном фонде и жителях района.