2018-11-16T15:23:45+03:00
Происшествия

В Курской области плату за вывоз мусора начисляли на умерших

Прокуратура нашла нарушения в работе регионального оператора
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне не согласны с условиями начисления платы за вывоз мусораКуряне не согласны с условиями начисления платы за вывоз мусораФото: Светлана ВОЛКОВА
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В прокуратуру Суджанского района обратились местные жители по вопросу качества коммунальной услуги по сбору твердых коммунальных отходов, предоставляемой ООО «Экопол».

Выяснилось, что с июля по октябрь региональный оператор применял неверные расчеты объема оказанной услуги по вывозу мусора для жителей дома, расположенного в Судже. Плату считали как с частного дома, хотя по документам он многоквартирный. Кроме того, региональный оператор рассчитывал потребление услуги по сбору коммунальных отходов в домовладениях на людей, не зарегистрированных и не проживающих в районе. Плату начисляли даже на умерших, - рассказали в прокуратуре.

Эти нарушения стали возможными по причине отсутствия у ООО «Экопол» актуальной информации о жилищном фонде и жителях Суджанского района, уточнили в ведомстве.

Прокурор Суджанского района внес региональному оператору ООО «Экопол» представление, в котором поставил вопрос о перерасчете объема потребленных коммунальных услуг, а также о приведение в актуальное состояние базы данных о жилищном фонде и жителях района.

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