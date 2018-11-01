Против председателя комитета ЖКХ Курска завели два уголовных дела

1 Нояб. 22:00 2018-11-01T22:34:30+03:00

Ремонт по завышеной цене провели на Красной площади и на 50 лет Октября, считают в СК Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Следственный отдел по Центральному административному округу Курска СУ СК завел дав уголовных дела по признакам ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

По версии следствия в апреле комитет жилищно-коммунального хозяйства Курска по результатам проведенных аукционов с ООО «ДРСУ» заключил муниципальные контракты на выполнение ремонта автомобильных дорог по улицам 50 лет Октября и Красная площадь в Курске на сумму 32 млн.рублей.

При этом экономия от начальной (максимальной) цены контрактов составила более 33 млн. рублей.

- Однако уже через три дня по инициативе подрядной организации председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства г. Курска, действуя в интересах ООО «ДРСУ» и используя свои служебные полномочия, подписал соглашения о расторжении муниципальных контрактов без применения установленных законом мер ответственности, - рассказали в СК.

После этого в июне 2018 года с ООО «ДРСУ» для выполнения того же объема работ были заключены муниципальные контракты на сумму более 65 млн.рублей, что причинило ущерб бюджету города в размере не состоявшейся экономии, считают следователи.

Расследование уголовного дела продолжается.