На "Джазовой провинции" исполнили фламенко и цыганскую музыку

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-29T16:27:53+03:00

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27 октября в рамах фестиваля "Джазовая провинция" на сцене выступили Певица Carina La Dulce и гитарист - виртуоз Sasha Kolpakov. Дуэт исполняет авторский материал и лучшие хиты из разных уголков мира в уникальном стиле Gypsy Fusion, соединяя аутентичные традиции и современное звучание. Свою новую программу "Gelem" артисты дуэта создали, вдохновившись народными цыганскими мелодиями и музыкой Испании, Индии, Африки и Бразилии.

Carina La Dulce – певица и автор русского происхождения с цыганскими и испанскими корнями, исполняющая свои собственные произведения в самых разных жанрах: от фламенко и латино до джаза и world music. Carina - обладательница специального приза одного из крупнейших фестивалей фламенко Viva España.

Певица завоевывает сердца публики своим аутентичным голосом, мощной энергетикой и неподдельной искренностью. Carina является приглашенной солисткой больших шоу фламенко - Flamenco: Dentro y Fuera и Picasso, солисткой театра национального испанского танца Flamenco Live, оркестра мировой музыки Самбатерия, концертных программ испанской классики и сефардской музыки, VS Guitar Duo, проекта Колпаковых с всемирно известным цыганским гитаристом, солистом мирового турне Мадонны «Sticky & Sweet » - Вадимом Колпаковым.

Колпаков – гитарист-виртуоз, представитель знаменитой артистической династииФото: Светлана ВОЛКОВА

Sasha Kolpakov – гитарист-виртуоз, представитель знаменитой артистической династии Колпаковых. Музыкант продолжает лучшие семейные традиции гитарного мастерства, которые он перенял от своего деда - Александра Колпакова, заслуженного артиста России, и дяди - Вадима Колпакова, виртуоза семиструнной гитары. Sasha - приглашенный артист дуэта VS Guitar Duo и ведущего цыганского коллектива в США Via Romen.