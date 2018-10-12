В Курске осудили нотариуса, изнасиловавшего свою сотрудницу

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-12T13:06:23+03:00

Экс-юрист проведет в колонии строгого режима семь лет

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Громкое преступление, всколыхнувшее весь город, произошло в самом центре Курска 2 мая 2017 года. Поздно вечером на улице Дзержинского известный в городе 36-летний нотариус Михаил Черкашин жестоко изнасиловал 23-летнюю сотрудницу.

В тот день в нотариальной конторы отмечали день рождения коллеги. После празднования большинство сотрудников уехали из офиса по домам. Сам же нотариус пошел провожать 23-летнюю сотрудницу, которая проживала неподалеку. В подворотне он жестоко изнасиловал девушку.

Крики о помощи услышали проходившие мимо горожане. Они вызвали полицию и скорую. Несчастную девушку с множественными внутренними травмами доставили в больницу. Там ей провели несколько операций.

Приступила к работе следственно-оперативная группа. Нотариуса отпустили до получения результатов проверки, изъяв вещественные доказательства. На основании заявления пострадавшей и результатов судебно-медицинского исследования возбудили уголовное дело.

А 6 мая Черкашину предъявили обвинение и заключили его под стражу. История получила большой общественный резонанс. По городу поползли слухи, что дело замнут и нотариус останется безнаказанным. К тому же выяснилось, что Черкашин является добропорядочным семьянином и имеет влиятельных родственников, в том числе и в прокуратуре. Чтобы предотвратить распространение слухов следователи решили раскрыть материалы дела.

— Никакого давления на следствие со стороны должностных лиц прокуратуры и иных лиц не осуществляется, - заверили в Следственном комитете.

Следователи провели огромную работу и собрали неоспоримые доказательства вины подозреваемого. Для прохождения стационарной судебно-психиатрической экспертизы Черкашина из курского СИЗО этапировали в Чувашию.

И вот следствие завершилось. 12 октября 2018 года Кировский районный суд признал Черкашина виновным в насильственных действиях сексуального характера, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Уже 37-летний бывший нотариус отправится в колонию строгого режима на долгих семь лет.