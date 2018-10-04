Металлоинвест и Signify завершили второй этап модернизации освещения на ЛГОКе, МГОКе и ОЭМК

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-04T15:13:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В общей сложности было заменено более 5 000 светильников в 15 цехах трех заводов.

Таким образом, был завершен второй этап программы масштабной модернизации освещения на предприятиях Компании, в результате которой освещенность была повышена, в зависимости от участка, до 10 раз, а потребление электроэнергии снизилось на 73%. Это эквивалентно экономии 28 млн киловатт-часов в год, что сравнимо с энергопотреблением небольшого города.

Металлоинвест сотрудничает с Signify с 2013 года. «В текущем году мы продолжили успешную реализацию проекта по повышению энергоэффективности освещения наших комбинатов, что является важным вкладом в обеспечение производственной безопасности, сокращение расходов компании и сохранение окружающей среды», - прокомментировал Первый заместитель Генерального директора – Директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.

В рамках проекта Signify выступает в качестве генерального подрядчика, выполняющего работы «под ключ». Главными целями проекта являются повышение безопасности труда на производстве, а также улучшение экономических показателей освещенности. Основными задачами проекта были замена устаревших ртутных ламп, повышение энергоэффективности и качества освещения.

В большинстве рабочих зон были установлены световые решения для тяжелой промышленности Philips Green Perform 3-го поколения. В горячих цехах установили газоразрядные светильники Philips MegaLuxe – надежное решение, способное функционировать в горячих зонах с температурой до 90 градусов. Для фиксации результатов проекта на предприятиях была установлена система учета электроэнергии, расходуемой на нужды освещения.

«Cегодня мы видим особенно большой интерес к модернизации освещения со стороны именно промышленных заказчиков, - рассказывает Эрик Бенедетти, генеральный директор Signify в России и СНГ. – В первую очередь это объясняется высоким потенциалом экономии. В масштабах крупного предприятия металлургической или трубной промышленности доля затрат на освещение составляет от 6 до 12% от общего энергопотребления, при этом потенциал экономии при модернизации составляет в среднем 100-200 млн рублей в год».