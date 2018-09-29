Акция КП: "Хочу домой!"

29 Сент. 18:00 2018-09-30T12:25:53+03:00

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"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Собаку и ее щенков подстрелили дротиками и доставили в отлов

На днях в Чаплыгино, где расположен отлов, привезли новых узников. Очень красивую молодую мамочку Танюшку (метис лабрадора) и ее детишек (мальчиков и девочек), а также еще несколько собак. Долго держать их там никто не будет. Бедняжкам срочно нужен дом. Собаки добрые, социализированные. Отловщики подстрелили несчастных дротиками с снотворным в Солнцевском районе, где они были любимцами двора прямо на глазах у людей и теперь судьба большой семьи под большим вопросом.

Наоми

Одна из узниц отлова - роскошная и грациозная Наоми, названа в честь всеми известной "черной пантеры" Наоми Кэмбл. Бедняге очень тяжело в отлове, тоскливо, кормят здесь всего раз в день и то благодаря волонтерам... Маленькой "зведочке" срочно нужен хозяин. Гарантирована бесплатная стерилизация, все консультации по уходу, содержанию и ветеринарным вопросам.

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