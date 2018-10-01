В Курске открывается большая выставка роботов и новейших технологий

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-01T13:52:18+03:00

Здесь можно подружиться с легендарными собаками Aibo и удивиться ходячему «крабо-дому» ростом с человека

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В Курске открывается рекордно большая выставка роботов и новейших технологий: 72 робота, парящие в воздухе голограммы и электроскутер размером с машину.

Роботы копируют эмоции человека, жестикулируют как люди, болтают, поют и шутят, 3D-технологии смешивают реальность с виртуальным миром. Некоторые экспонаты приехали в город прямиком с презентации в Лас-Вегасе, другие впервые демонстрируются в России.

В CENTRAL PARK будут собраны роботы из Китая, Японии, Канады, США и России! Причем российские роботы одни из самых крутых. Куряне убедятся в этом, когда пообщаются с девушкой-роботом Кики и увидят техно-танец робота Виталия (он приехал в Курск прямо с выставки в Лас-Вегасе).

В «Городе Роботов» можно познакомиться с Алисой Зеленоградовой — первым роботом, копирующим эмоции человека. Подружиться с легендарными роботами собаками Aibo, удивиться самарской разработке — ходячему «крабо-дому» ростом с человека.

Кроме того для жителей Курска работает театр роботов-актеров, шоу танцующих молний и маленький, но очень выносливый робот-рикша из Китая, который может за раз катать двух взрослых курян.

Никогда до этого в Курске не было возможности увидеть столько роботов в одном месте. Есть роботы, которые рисуют портреты, показывают акробатические трюки, строят башни из кубиков, управляются взмахом руки, поворотом головы и даже мимикой.

Также здесь представлены роботы, которые способны делать домашнюю работу вместо человека: мыть окна, следить за детьми и даже зарабатывать деньги.

Экспозицию дополняют сразу несколько технологий виртуальной реальности: Sony VR, HTC Vive, Oculus Rift, Epson Moverio, Leap Motion, Samsung Gear VR. Отдельное пространство занимает новейшая разработка от Microsoft — первые в мире полностью автономные очки смешанной реальности HoloLens.

— Наш проект называется «Город Роботов» — рассказывает руководитель Иван Матюхин. — И это название не случайно. Вас ждет целый город умных, живых, удивительных роботов. Их будет очень много, как никогда еще не было в Курске. С ними можно поговорить, поиграть, дать команду и даже обняться.

Некоторые экспонаты представлены разработчиками до выхода в серийное производство, что-то показывается впервые в России, а что-то специально разработано и создано для «Города Роботов».

Посетить «Город Роботов» школьникам рекомендуют министерства образования 27 регионов России. Выставку в разных городах уже посетили 3 000 000 человек.

Выставка работает в Курске с 4 октября по 5 ноября.