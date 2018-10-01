При поддержке Металлоинвеста в Железногорске к Дню города открылась площадка для занятий воркаутом

СЕГОДНЯ 07:00 2018-09-28T21:32:36+03:00

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В ходе строительства проведено благоустройство прилегающей парковой зоны, уложено специальное резиновое покрытие. Сертифицированное оборудование, установленное на площадке, включает в себя многофункциональную кроссфитраму, секции «змеек» и рукоходов, шведскую стенку, джампбоксы, брусья.

Новая спортивная территория расположена в парке культуры и отдыха имени Н.Никитина и доступна для всех. Ее создание стало частью большой программы по реновации городского парка, рассчитанной на несколько лет.

«Воркаут-площадка, как и многие другие спортивные, досуговые, образовательные объекты, появилась в Железногорске благодаря реализации Программы мероприятий в рамках трехстороннего социального партнерства компании «Металлоинвест» с администрациями города и области, - отметил директор по социальным вопросам ПАО «Михайловский ГОК» Владимир Батюхнов. - Важно, что это сооружение установлено в парке – любимом месте отдыха горожан с детьми, а значит, число желающих приобщиться к здоровому образу жизни будет расти».

Воркаут в наше время – популярное движение, к которому примыкают люди всех возрастовФото: предоставлено пресс-службой

Воркаут в наше время – популярное движение, к которому примыкают люди всех возрастов. Это уличный спорт, направленный на физическое совершенствование, развитие силы и выносливости. Его любителей в Железногорске с каждым годом становится все больше.

«Замечательно, что у нас в городе открылась специализированная площадка, это настоящий подарок всем, кто любит гимнастические упражнения, стремится воспитать сильный характер, - сказал приверженец воркаута Олег Амеликов. - Я помню, как мы начинали - два-три снаряда у школы: турник, брусья, стенка – и все. А теперь все в одном месте - современное, удобное, красивое».

Площадка для занятий воркаутом стала долгожданным подарком железногорцам к Дню города, который они отметят 30 сентября.

«Открытие спортивной площадки – важное событие для нашей молодежи, для будущего поколения, - отметил глава Железногорска Дмитрий Котов. - Трехстороннее партнерство позволяет нам реализовывать социально значимые проекты, в том числе по развитию городского парка. Работы здесь будут продолжены, и железногорцев в дальнейшем порадуют новые интересные объекты».