Игорь Алейников назначен начальником Курской таможни

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-11T13:18:03+03:00

Службу на таможне Алейников начал в 1995 году Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

Приказом Федеральной таможенной службы России с 11 сентября начальником Курской таможни назначен полковник таможенной службы Игорь Алейников.

Нового руководителя Курской таможни коллективу представил заместитель начальника Центрального таможенного управления, генерал-майор таможенной службы Сергей Клещев.

Игорь Алейников родился 27 марта 1964 года в Белгороде. Службу в таможенных органах начал в 1995 году в должности инспектора отдела по контролю за доставкой товаров. Прошел все ступени таможенной службы, начиная с должности рядового инспектора до первого заместителя начальника таможни. Имеет два высших образования. В 1989 году окончил Белгородский технологический институт строительных материалов им. И.А. Гришманова по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». В 2011 году - Белгородский университет кооперации, экономики и права по специальности «Юриспруденция».

Награжден ведомственными наградами - медалями «За службу в таможенных органах» I, II, III степени, «За усердие», «За укрепление таможенного сотрудничества», «Дмитрий Бибиков», «25 лет Федеральной таможенной службе», а также нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».

Игорь Анатольевич женат. У него есть взрослый сын.