Курские таможенники задержали запрещенные лекарства

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-04T13:59:46+03:00

Мужчина сказал, что препараты нужны для поддержания тела "в форме" Фото: предоставлено пресс-службой

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На автомобильном пункте пропуска Крупец Курской таможни у гражданина России изъяли ампулы, флаконы и таблетки с запрещенными сильнодействующими лекарственными препаратами.

В пункт пропуска Крупец из Украины прибыл автобус, следовавший по маршруту «Киев-Воронеж». На вопрос таможенного инспектора, есть ли запрещенные и подлежащие обязательному письменному декларированию товары, такие, например, как сильнодействующие лекарственные препараты, наркотики, валюта, оружие, либо предметы старины и искусства, водитель и пассажиры автобуса ответили отрицательно.

Но во время таможенного контроля служебная собака по кличке Индиго заинтересовалась вещами одного из пассажиров. При последовавшем далее таможенном досмотре в сумке 45-летнего гражданина России нашли пять стеклянных ампул с жидкостью белого цвета, один стеклянный флакон с жидкостью желтого цвета, два стеклянных флакона с жидкостью светло-желтого цвета и стеклянный пузырек с таблетками в количестве 82 штук.

По заключению эксперта представленные на исследование препараты относятся к сильнодействующим веществам, оборот которых в России ограничен и в отношении которых установлены меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами.

Житель Кемеровской области пояснил, что временно живет в Киеве, занимается модельным бизнесом, а лекарственные препараты ему нужны для поддержания фигуры тела в хорошем состоянии.

Отделение дознания Курской таможни по факту контрабанды сильнодействующих веществ против гражданина России завело уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Материалы дела переданы для дальнейшего расследования в УВД России по Курской области.