"Управляйки" Курска готовы к зиме лишь на 63%

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-31T15:02:59+03:00

Дела с подготовкой жилфонда к зиме обстоят неважно в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

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О ходе подготовки организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период шла речь на городском совещании.

Реконструкцию тепловых камер по проспекту Дружбы намечено завершить к 9 сентября, ремонт на участках тепломагистрали по улице Красной Армии и Светлой – к 30 сентября, отметили на совещании. В сентябре же подрядные организации должны закончить ремонтные работы и на ряде других участков, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы.

Полностью подготовлены к зиме все котельные МУП «Гортеплосеть». В соответствии с планом и сроками ведутся работы по ремонту оборудования

Орловско-Курским территориальным участком Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», ООО «Теплогенерирующая компания», АО «Курские электрические сети», АО «Газпром газораспределение Курск» МУП «Водоканал города Курска» - уровень их готовности к работе в сложных зимних условиях составляет сегодня 90-97 %.

ОАО «Предприятие по благоустройству города Курска» и ООО «Интеграл-Строй» намерены заготовить к зиме 25 тысяч кубометров песко-соляной смеси.

Как всегда хуже обстоят дела с подготовкой к зиме жилого фонда. Все предприятия жилищно-коммунального комплекса приступили к выполнению запланированных работ, однако средний процент их готовности сегодня – 63%.

- В Курске можно отметить несколько управляющих организаций, которые ответственно отнеслись к выполнению подготовительных работ, - подчеркнул вице-мэр Сергей Малахов, - это ООО «Управляющая компания Курска», «Благоустройство», УК «Жилсервис «Центр», «Управляющая компания «Сейм», «Управляющая компания Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова», УК «Северная», «ТСЖ – Уютный дом», «Управляющая компания «Парижское», УК «Северный дом». Они не только своевременно выполняют работы по подготовке жилых домов к отопительному периоду, но и в большинстве случаев делают это с опережением запланированного графика.

Но есть и другой список, куда вошли безответственные «управляйки»: - «Созвездие», «Городская Управляющая Компания № 1», УК «Партнер», «Эксперт», «Альпари», «УК Сеймского округа города Курска», «УК «Жилсервис», «Курский двор», «Спецстрой Курск».

Перечень этих организаций направлен в государственную жилищную инспекцию Курской области, прокуратуру города, чтобы заставить их выполнить свои обязанности.