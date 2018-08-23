СЕГОДНЯ 18:56 2018-08-23T19:46:33+03:00

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Владимир Путин прилетел в Свободу на вертолете. В 18:20 президент был у «Командного пункта Центрального фронта», где во время боев на Курской дуге располагался штаб Маршала Константина Рокоссовского. Глава государства осмотрел блиндаж, а сейчас проводит встречу с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны.

На встрече отметили важность обмена информацией для восстановления имен погибших. Поисковики рассказали, что могут обмениваться информацией даже с зарубежом.

— Но признать найденного человека погибшим и похороненным официально пока сложно.

Владимир Путин сказал, что будет совершенствоваться нормативная база. Это поможет работе поисковиков.

Ильдар Бикбаев, председатель Совета Регионального общественного Фонда поисковых отрядов Республики Башкортостан:

— Нужно разграничение полномочий в части обустройства, обслуживания воинских мемориалов. Часто земли частные и поисковики не могут туда попасть. Особо охраняемые территории и зоны культурного наследия - тоже проблема.

Поисковики попросили президента, чтобы он сделал ряд поручений по итогам встречи.

Владимир Путин отметил, что разграничение полномочий в части захоронений – это очень важно.

Игорь Цуканов, руководитель Курской областной молодежной общественной организации Центр «Поиск» рассказал, что ранее на курских памятниках были ошибки. Это привело к мысли, что нужна Книга Памяти.

— В Книге Памяти Курской области четыре тома, в которых увековечены около 43 тысяч человек. 30 процентов из этих имен не учтено военкоматами. В данных о погибших много ошибок. Их постоянно устраняют поисковики. Хорошо, что Книга Памяти есть в электронном виде, люди могут вносить туда правки.

Поисковики попросили в будущей федеральной целевой программе предусмотреть средства для паспортизации захоронений.

— Сейчас эта проблема на главах сельских поселений, у которых нет средств на это.

Сейчас в Курской области около 700 захоронений. К некоторым из них есть проблемы с доступом. Некоторые места захоронений воинов находятся на сельских кладбищах и могут скоро исчезнуть.

Поисковики предложили ввести единые стандарты обустройства воинских захоронений и выделять средства из федерального бюджета в расчете на одного захороненного.

— Тогда и захоронения будут выглядеть достойно, - отметили поисковики.

Владимир Путин отметил, что поисковое движение нужно не только живущим сегодня, но и будущим поколениям для воспитания нашего общества в почтении к тем, кто отдал за них самое дорогое – жизнь.

Президент поблагодарил собравшихся и поздравил всех с 75-й годовщиной Победы в Курской битве.