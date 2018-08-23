2018-08-23T19:46:33+03:00
Общество

Владимир Путин прилетел в Свободу

Глава государства проводит встречу с ветеранами и поисковиками
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Президент проводит встречу с поисковиками и ветеранамиПрезидент проводит встречу с поисковиками и ветеранамиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Владимир Путин прилетел в Свободу на вертолете. В 18:20 президент был у «Командного пункта Центрального фронта», где во время боев на Курской дуге располагался штаб Маршала Константина Рокоссовского. Глава государства осмотрел блиндаж, а сейчас проводит встречу с представителями поискового движения России и ветеранами Великой Отечественной войны.

На встрече отметили важность обмена информацией для восстановления имен погибших. Поисковики рассказали, что могут обмениваться информацией даже с зарубежом.

— Но признать найденного человека погибшим и похороненным официально пока сложно.

Владимир Путин сказал, что будет совершенствоваться нормативная база. Это поможет работе поисковиков.

Ильдар Бикбаев, председатель Совета Регионального общественного Фонда поисковых отрядов Республики Башкортостан:

— Нужно разграничение полномочий в части обустройства, обслуживания воинских мемориалов. Часто земли частные и поисковики не могут туда попасть. Особо охраняемые территории и зоны культурного наследия - тоже проблема.

Поисковики попросили президента, чтобы он сделал ряд поручений по итогам встречи.

Владимир Путин отметил, что разграничение полномочий в части захоронений – это очень важно.

Игорь Цуканов, руководитель Курской областной молодежной общественной организации Центр «Поиск» рассказал, что ранее на курских памятниках были ошибки. Это привело к мысли, что нужна Книга Памяти.

— В Книге Памяти Курской области четыре тома, в которых увековечены около 43 тысяч человек. 30 процентов из этих имен не учтено военкоматами. В данных о погибших много ошибок. Их постоянно устраняют поисковики. Хорошо, что Книга Памяти есть в электронном виде, люди могут вносить туда правки.

Поисковики попросили в будущей федеральной целевой программе предусмотреть средства для паспортизации захоронений.

— Сейчас эта проблема на главах сельских поселений, у которых нет средств на это.

Сейчас в Курской области около 700 захоронений. К некоторым из них есть проблемы с доступом. Некоторые места захоронений воинов находятся на сельских кладбищах и могут скоро исчезнуть.

Поисковики предложили ввести единые стандарты обустройства воинских захоронений и выделять средства из федерального бюджета в расчете на одного захороненного.

— Тогда и захоронения будут выглядеть достойно, - отметили поисковики.

Владимир Путин отметил, что поисковое движение нужно не только живущим сегодня, но и будущим поколениям для воспитания нашего общества в почтении к тем, кто отдал за них самое дорогое – жизнь.

Президент поблагодарил собравшихся и поздравил всех с 75-й годовщиной Победы в Курской битве.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
В Курске прошел марш-парад духовых оркестров
Владимир Путин прилетел в Курск на вертолете
Владимир Путин приедет в Курск из Белгорода
В Курске ночью сгорел двухэтажный дом
В Курске после парада перевернулся танк
В Курске проходит военный парад
В 10.00 в Курске начнется военный парад
Курянин похитил аккумуляторы с телефонной станции
Состоялось специальное гашение конверта «75 лет Курской битвы»
В Курске 23 августа объявили выходным днем
Куряне хранят в банках почти 110 млрд рублей
Житель Курска напал на приставов с кулаками и отверткой
Информация об ограничениях движения на улицах Курска 23 августа
Осудили курянку, которая лишила глаза своего знакомого
В Курске задержали автовора
В Курске пройдет ночной показ кинофильмов
Под Курском водитель «улетел» в кювет
Курск отмечает 75-летнюю годовщину Победы в Курской битве
В Курской области ввели режим повышенной готовности
В Курске прошла генеральная репетиция парада
Под Курском нашли 19 артснарядов
В Курске вводят режим "повышенная готовность"
Сбербанк и Google научили предпринимателей из Воронежа, Липецка, Тамбова, Белгорода и Рязани лучше понимать предпочтения клиентов
В Курской области выбрали лучших пожарных
Курская полиция разыскивает мужчину с татуировками