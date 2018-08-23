В Курске состоялся грандиозный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Курской битве

СЕГОДНЯ 12:48 2018-08-23T14:15:47+03:00

В нем приняли участие 1600 военнослужащих Западного военного округа и 78 единиц техники

Изменить размер текста: A A

В триумфальном парадном церемониале, посвященном 75-й годовщине Победы советских войск в Курской битве, приняли участие внуки и правнуки поколения победителей. Это 1600 военнослужащих Западного военного округа, а также парадные расчеты других силовых ведомств. Впервые в параде участвовали более ста единиц военной техники и летательных аппаратов. Принимал парад участник боевых действий, генерал-майор Андрей Иванаев.

Командовал парадом командир 448 ракетной бригады полковник Дмитрий Мартынов:

— Парад! Под Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы, смирно!

Музыкальное сопровождение военного парада обеспечивал 23 Военный оркестр объединенного стратегического командования Западного военного округа Почетного караула под руководством начальника оркестра подполковника Сергея Ежова. Из пушки один за другим раздались девять залпов. Губернатор Курской области Александр Михайлов поздравил участников парада и гостей с 75-летием Победы в Курской битве.

Военнослужащие под мелодию легендарной песни Александрова «Священная война» пронесли штандарты фронтов и боевыми знамена соединений, участвовавших в Курской битвеФото: Яна ШЕЛЕСТ

Торжественное прохождение войск открыла Знаменная группа Почетного караула 154 Отдельного комендантского Преображенского полка с Государственным флагом Российской Федерации и Знаменем Победы. Военнослужащие под мелодию легендарной песни Александрова «Священная война» пронесли штандарты фронтов и боевыми знамена соединений, участвовавших в Курской битве.

На марше появился парадный расчет, вооруженный пистолетами-пулеметами Шпагина и ручными пулеметами Дегтярева, принятыми на вооружении Красной Армии в декабре 1940 года. Личный состав одет в форму Советской армии времен Великой Отечественной войны.

Парадный расчет, вооруженный пистолетами-пулеметами Шпагина и ручными пулеметами ДегтяреваФото: Светлана ВОЛКОВА

По площади Мемориального комплекса Курская дуга торжественным маршем прошли парадные расчеты юнармейцев, кадетов, ракетных войск и артиллерии, войск радиационной химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, воздушно-космических сил Западного военного округа, парадные расчеты военнослужащих Национальной гвардии, МЧС, МВД и УФСИН России, войск специального и особого назначений, войск мотострелковых соединений сухопутных войск.

В параде приняли участие и женщины-военнослужащие Курского гарнизона. Завершили шествие бойцы Краснознаменного орденов Александра Суворова и Богдана Хмельницкого танкового полка.

В параде приняли участие и женщины-военнослужащие Курского гарнизонаФото: Яна ШЕЛЕСТ

Прохождение механизированной колонны открыл символ Победы - легендарный танк Т-34. Танк был выпущен в далеком 43 году, принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны.

Прохождение механизированной колонны открыл символ Победы - легендарный танк Т-34Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В составе колонны прошли также танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня РСЗО Бмп-21 «Град», бронеавтомобили артиллерии «Медведь» со 152-мм буксируемыми гаубицами «Мста-Б», единственные в ЗВО самоходные 120-мм минометы «Нона-СВК», минометы 2С12 «Сани», бронеавтомобили «Тигр», УАЗ «Пикап», пусковые установки беспилотных летательных аппаратов Орлан-10 на базе бронеавтомобилей «Тигр», станции радиоэлектронной борьбы «Красуха 2.О», «Мурманск», Красуха 4-С», машины радиационной химической разведки РХМ-6, термодымовые машины постановки аэрозольной завесы ТДА-3.

В составе колонны прошли также танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82АФото: Яна ШЕЛЕСТ

Завершили прохождение колонны самоходные пусковые установки тактического комплекса «Точка-У» 488 Ракетной бригады 20 Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.

Завершили прохождение самоходные пусковые установки тактического комплекса «Точка-У»Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Впервые в небе Курска появились современные летательные аппараты Воздушно-космических сил России. Пролетели транспортные боевые вертолеты МИ-8, вертолеты огневой поддержи МИ-24, вертолеты огневой поддержки КА-52. В небе появился настоящий ветеран-труженик, военно-транспортный самолет АН-26. Продолжили парад многоцелевые тактические истребители Миг-29 СМТ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34. Следующий строем - сверхзвуковые истребителями-перехватчики дальнего радиуса действия Миг-31. Завершила пролет авиации четверка новейших многоцелевых истребителей поколения 4++ СУ-30СМ.