В Курск едет всемирно известный цирк Филатовых

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-21T16:30:08+03:00

Знаменитая династия артистов со 180-летней историей представит свой новый спектакль, который покорил публику многих стран мира

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Филатовы – артисты с мировым признанием и не перестают удивлять снова и снова искушенного зрителя. Вот уже пятое поколение династии – Александр и Валентина Филатовы вместе с именитыми и талантливыми артистами представят почтенной публике поистине невероятные номера: загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов», сложнейший эквилибр, воздушные гимнасты без страховки, канатоходцы на проволоке, акробатическая пара «Бродяги с Бродвея», яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами, Вы увидите шоу мыльных пузырей и уникальную комическую репризу - прыжок собаки-супермэна с шестиметровой высоты!

Легенда мирового цирка – всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк, на манеже 15 хищников!

Медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах ! Также зрители увидят множество красивых и очень умных животных: очаровательных арктических лаек, пони, белоснежных голубей, знаменитый медвежий бокс и большое количество экзотики – австралийских пеликанов, носух, лам, верблюдов, дикобразов.

Программа сопровождается прекрасным световым, лазерным оформлением и собственным шоу-балетом.

Художественный руководитель – Народная артистка России Татьяна Филатова.

Представления пройдут:

суббота и воскресенье 12-00 и 16-00

(уточняйте точное расписание в справочной цирка)

Касса цирка работает с 10 до 19 часов ежедневно без перерыва.

Справочная цирка 8 (4712) 222 101