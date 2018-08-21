В Курск едет всемирно известный цирк Филатовых
Филатовы – артисты с мировым признанием и не перестают удивлять снова и снова искушенного зрителя. Вот уже пятое поколение династии – Александр и Валентина Филатовы вместе с именитыми и талантливыми артистами представят почтенной публике поистине невероятные номера: загадочный иллюзионный аттракцион «Семейка магов», сложнейший эквилибр, воздушные гимнасты без страховки, канатоходцы на проволоке, акробатическая пара «Бродяги с Бродвея», яркий номер жонглера в темноте с неоновыми булавами, Вы увидите шоу мыльных пузырей и уникальную комическую репризу - прыжок собаки-супермэна с шестиметровой высоты!
Легенда мирового цирка – всемирно известный аттракцион «Медвежий цирк, на манеже 15 хищников!
Медведи на мотобайках, роликах и квадроциклах ! Также зрители увидят множество красивых и очень умных животных: очаровательных арктических лаек, пони, белоснежных голубей, знаменитый медвежий бокс и большое количество экзотики – австралийских пеликанов, носух, лам, верблюдов, дикобразов.
Программа сопровождается прекрасным световым, лазерным оформлением и собственным шоу-балетом.
Художественный руководитель – Народная артистка России Татьяна Филатова.
Представления пройдут:
суббота и воскресенье 12-00 и 16-00
(уточняйте точное расписание в справочной цирка)
Касса цирка работает с 10 до 19 часов ежедневно без перерыва.
Справочная цирка 8 (4712) 222 101