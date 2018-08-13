Из-за тренировок парада в Курске будут перекрывать движение

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-13T16:47:34+03:00

В эти дни курян просят отказаться от поездок на личном транспорте по центру города

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15, 17 и 21 августа на время тренировок пеших парадных расчетов и механизированной колонны участников парада, посвященного 75-летию победы на Курской битве, движение автомобильного транспорта будет закрыто:

- с 14.00 до 21.00 - по ул. К. Маркса (от поворота на ТЦ «Метро» до поста ГИБДД (трасса М2);

- с 16.00 до 21.00 - по пр-ту Победы (от здания ГИБДД (ул. К. Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» и в обратном направлении).

Движение пассажирского транспорта из центра города в направлении п. Северный и обратно будет организовано через ул. Светлая и Фестивальная. Движение легкового транспорта будет организовано по ул. Дубровинского, Гудкова и Фестивальной в объезд ул. К. Маркса и Светлого проезда.

19 августа с 11.00 до 14.00 будет закрыто движение транспорта по ул. Ленина (от ул. Почтовой до Красной площади включительно и от ул. Марата до ул. Урицкого). Не допускается парковка автомобильного транспорта по ул. Золотая, Садовая в зоне действия знаков дорожного движения 3.27 «Остановка запрещена».

Движение автобусов из Сеймского округа и Северо-западного микрорайона будет организовано по улицам Урицкого, Радищева, Садовая, Ленина; со стороны Железнодорожного округа и Триумфальной арки - по улицам Ленина, Золотая, Радищева со всеми остановками.

22 августа движение транспорта будет приостановлено:

- с 9.00 через Красную площадь – на время возложения цветов и корзин к стеле «Героям-курянам»;

- с 9.30 до 11.00 (по необходимости) по ул. К. Маркса – на время возложения цветов и корзин на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны.

23 августа движение транспорта будет закрыто:

- с 8.30 до 12.30 по ул. К.Маркса (от поворота на ТЦ «Метро» до поста ГИБДД (автодорога М2), а также по пр-ту Победы (от здания ГИБДД (ул. К. Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» и в обратном направлении);

- с 12.00 до 13.30 по ул. Тускарная и Мирная - на время проведения фронтового обеда;

- с 18.00 до 22.30 по ул. Ленина (на участке от ул. Почтовая до ул. Марата, по Красной площади и ул. Сонина (с пропуском городского пассажирского транспорта) - для проведения массовых праздничных мероприятий;

- с 14.00 до 18.00 по ул. Ленина (на участке от ул. Садовая до Красной площади включительно и на участке от ул. Марата до ул. Урицкого) – для проведения марш-парада духовых оркестров.

Движение пассажирского транспорта из центра города в сторону п. Северный и обратно будет организовано через ул. Светлая и Фестивальная. Движение легкового транспорта будет организовано по ул. Дубровинского, Гудкова и Фестивальной в объезд ул. К. Маркса и Светлого проезда.

На время закрытия движения по ул. Ленина и Красной площади движение городского пассажирского автотранспорта будет организовано со стороны Сеймского округа и Северо-западного микрорайона по улицам Урицкого, Радищева, Садовая, Ленина; со стороны Железнодорожного округа и Триумфальной арки по улицам Ленина, Золотая, Радищева, Дзержинского со всеми установленными остановками.

Администрация Курска обращается к горожанам с убедительной просьбой отказаться, по возможности, в этот день от поездки на личных автомобилях, чтобы не создавать дополнительные трудности в передвижении ни себе, ни другим.