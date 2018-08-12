На «Курск» матроса Кубикова перевели за отличную службу

СЕГОДНЯ 11:03 2018-08-12T12:08:47+03:00

Изменить размер текста: A A

12 августа 2000 года в Баренцевом море произошла страшная трагедия. В 175 километрах от Североморска во время учений на борту атомной подводной лодки «Курск» произошел взрыв.

Страна потеряла 118 доблестных моряков – весь экипаж атомного подводного крейсера «Курск», гордость Северного флота. Святые мученики, они выполнили свой воинский долг до конца. Прошло 18 лет, но память о тех трагических событиях разрывает болью сердца.

Во время учений на борту атомной подводной лодки «Курск» произошел взрыв

Среди погибших моряков было семеро курян. Матрос Роман Кубиков из села Охочевка Щигровского района служил в седьмом отсеке лодки. На «Курск» попал с военного корабля, откуда его перевели за отличную службу.

— Рома приезжал в отпуск в январе 2000 года, как раз попал на свадьбу к брату, - рассказывает Анна Ивановна, мама матроса. Больше мы его не видели.

Женщина живет там же, в Охочевке. 34 года проработала в местной администрации, а сейчас на пенсии. Занимается хозяйством – огород, куры, все как у любого сельского жителя.

Последнее письмо

В августе, после официального сообщения о том, что лодка затонула, Кубиковы получили от сына письмо, написанное 27 июля. «После парада опять в море. Весь август в морях. Может, на День флота наш корабль по телеку покажут», – писал Рома. Матросу был 21 год, а служить оставалось восемь месяцев.

Когда стало известно, что спасать на лодке уже некого, у Владимира Ивановича – отца Ромы случился инфаркт. Когда сообщили, что один из поднятых подводников – их сын, мужчина не смог поехать на опознание.

После гибели сына Владимир Иванович прожил всего два года. Разбился на мопеде и скончался в больнице.

— Это случилось в августе. Супруга отвезли в больницу, сначала было все нормально, а наутро стало ему плохо. Повезли его на рентген, он там умер.

Анна Ивановна, недавно схоронившая сына, еле оправилась от внезапно свалившегося на нее еще одного горя.

Прошло 18 лет, но память о тех трагических событиях разрывает болью сердцаФото: соцсети

Младший сын Александр живет в Курске. У Анны Ивановны двое внуков. Внучке уже 18 лет, девушка учится на юриста.

— Мои меня не бросают, часто приезжают, помогают. Вот сейчас гостили неделю, только уехали.

На здании школы, где учился Рома, висит мемориальная доска. В самом здании ребята оформили «Уголок памяти», посвященный подводнику.

Матроса Романа Кубикова со всеми воинскими почестями похоронили на мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны, рядом с памятным камнем погибшим подводникам «Курска». Здесь же могилы еще 11 подводников. 12 августа Анна Ивановна не сможет приехать на мемориал – немного подкачало здоровье.