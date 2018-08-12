Служить на подлодке «Курск» было большой честью для курских парней

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-12T11:36:49+03:00

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Прошло уже 18 лет с тех пор, как в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск».

Самая страшная трагедия в истории российского военно-морского флота унесла жизни 118 моряков.

Атомный подводный крейсер «Курск» получил свое имя в ознаменование 50-летия победы на Курской дуге

Атомный подводный крейсер «Курск» получил свое имя в ознаменование 50-летия победы на Курской дуге. Экипажу вручили флаг города Курска, вместе с ним моряки ходили в боевые походы. Гибель подводной лодки затронула всю страну – члены ее экипажа были собраны со всех уголков России.

В Курске на Мемориале памяти павших рядом с героями Великой Отечественной войны захоронены 12 моряков ракетного крейсера. Среди них и шестеро курян. Служить на «своей» подводной лодке было большей честью для курских парней. Вот и Юра Анненков мечтал об этом. Парень попал на Северный флот срочником, но потом подписал контракт и остался служить дальше.

Юра родился в Подазовке, это небольшая деревушка в Золотухинском районе. У Анненковых было еще трое детей. После гибели Юры семья переехала в местечко Свобода.

Новый дом находится прямо в самом центре. Найти просто – на нем мемориальная доска в память о старшине второй статьи, геройски погибшем при исполнении.

После гибели Юры семья переехала в СвободуФото: Яна ШЕЛЕСТ

Меня приветливо встречает красивая женщина с добрыми глазами. Это мамы Юры Тамара Ивановна. Идем в дом. Все здесь просто, ничего лишнего и чисто не по-деревенски. На стене большая фотография со всеми моряками с лодки, на шкафу пилотка, фуражка, на серванте книги памяти. Юра – совсем молодой парнишка, смотрит на меня как живой, рядом – его награды. В какой-то момент мне показалось, что я в уютной каюте на подводной лодке, так здесь все пропитано морским духом.

После гибели сына родители совсем расклеились

Родители Юры живут в доме одни. После гибели сына они совсем расклеились.

— Мы еще не старые, но оба инвалиды второй группы. Муж астматик, а у меня нервное заболевание. Раньше мы работали на заводе муж маляром, я на прессе, - рассказывает Тамара Ивановна.

Сейчас Анненковы живут на одну пенсию, выручает хозяйство. Огород семь соток, большой сад, виноградник, есть поросята. Еще усадьба 30 соток осталась в старой деревне. Часть ее тоже засеивают. Приезжают дети, помогают

— Компоты, варенья, соленья, овощи, фрукты, ягоды – это все у нас свое. Мы покупаем только хлеб и молоко. Корову нам тяжело держать, дед мой еле ходит. А в старом доме у нас и корова, и бычок, и вся птица была.

Новый дом Анненковым выделила администрация сразу после трагических событий. Старый в деревне уже совсем развалился. Его строил еще прадед Юры.

«Только от Юры никого не осталось»

Один сын живет в Курске. У него уже двое детей – сын уже служит в армии, а дочь окончила девять классов. Второй - в Питере, работает старшим инкассатором.

— Вова учился в военно-морском институте, тоже был бы подводником, но не доучился. В Курск не вернулся, остался в Питере, женился там. Внучка оканчивает школу уже.

Дочь тоже в Курске, работает администратором в гипермаркете. У нее двое детей – девочка во втором классе и десятимесячный мальчик.

— Только от Юры никого не осталось. Была у него девушка, хотели они пожениться, но он ушел слишком рано – в 20 лет. Прослужил по контракту всего семь месяцев, хотел выучиться на мичмана, но не судьба.

Юра на лодке служил механиком ракетно-артиллерийской боевой части. До этого в Свободе он окончил с отличием техникум.

Юра на лодке служил механиком ракетно-артиллерийской боевой частиФото: Предоставлено "КП"

— Командир лодки Лячин мне говорил, что за считанные недели на лодке Юра овладел еще пятью смежными профессиями, он был хорошим специалистом.

Тамара Ивановна показывает фотографии, где сын на лодке подстригает моряков.

— Да, он у нас там и парикмахером был. Золотые руки, все умел, с 10 лет с хозяйством управлялся. Занимался спортом, писал стихи.

«Память жива, пока помнят живые»

Дети и внуки родителей не забывают. Приезжают постоянно. Помогают по хозяйству, да и просто отдыхают от города. В Свободе хорошо, природа изумительная, да и места намоленные - сил придают. Рядом расположенный монастырь Коренная пустынь посещают паломники со всего мира.

Не забывают Анненковых и в техникуме, где учился Юра. Там оформили «Уголок памяти» с фотографиями, книгами о гибели подводной лодки и вырезками из газет.

— Дети часто приходят нас проведывать, помнят про нас.

Все близкие погибших на крейсере дружат и поддерживают друг друга до сих пор. Каждый год 12 августа собираются на мемориале, вспоминают своих сыновей, братьев, мужей и отцов.

— С каждым годом приходят все меньше людей. Кто-то уехал, кто-то умер, у кого-то сил и здоровья не хватает. У каждого свои проблемы, жизнь тяжелая у нас, но она продолжается.

В 2006 году в День подводника, как обычно, близкие моряков собрались на мемориале. Тамара Ивановна немного опоздала. Пришла, а около могилки Юры ходит красивый рыжий кот.

— Обошел могилку три раза, все обнюхал и начал ластиться ко мне, возле ног трется, мурлычет. Я его подняла, он обнял меня лапами. Я не смогла удержаться, забрала кота домой. Назвали Рыжий в честь Юрки. Сына звали так сослуживцы на лодке.