Как регион отметит 75-летие Курской битвы?
В апреле Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия Победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Курской битве. По случаю юбилея в самой Курской области пройдут масштабные мероприятия, в которых примут участие куряне, ветераны Великой Отечественной войны, первые лица губернии, гости из разных уголков страны.
Программа памятно-мемориальных и праздничных мероприятий 22-23 августа, посвященных 75-летию Победы в Курской битве
22 августа Курск
09.00 Возложение корзин с цветами к стеле «Героям-курянам» (Красная Площадь)
09.30 Возложение венков и цветов на мемориальном комплексе «Памяти павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (ул. Карла Маркса)»
11.00-13.30 Торжественное собрание, посвященное 75-летию Победы в Курской битве в Курском областном драматическом театре им А.С. Пушкина.
Концерт дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова
15.00-19.00 Экскурсионная программа на северный фас Курской битвы для ветеранов Курской битвы и гостей праздничных мероприятий (Фатежский, Поныровский районы)
23 августа Курск
09.30-11.00 Торжественные мероприятия на мемориальном комплексе «Курская дуга» (пр-т Победы).
09.35-09.55 Церемония возложения венков и цветов к могиле Неизвестного солдата, памятнику маршалу Советского Союза Г.К. Жукову и памятному знаку «Курск - город воинской славы».
10.00-10.30 Митинг, посвященный 75-летию Победы в Курской битве.
10.30-11.00 Военный парад войск Курского гарнизона (пешая часть, прохождение механизированной колонны, пролет авиации, более тысячи участников).
12.00-13.30 Фронтовой обед участников Курской битвы, ветеранов Великой Отечественной войны в учебно-методическом центре ГО и ЧС Курской области (ул. Тускарная, 33 к)
16.00-19.00 Марш-парад духовых оркестров (ул. Ленина - Красная Площадь).
19.00-22.00 Праздничный концерт с участием профессиональных и самодеятельных коллективов Курской области и России ( Красная площадь).
22.00 Праздничный салют (Красная Площадь).