Курские вузы получили больше бюджетных мест, чем в прошлом году

1 Авг. 10:00 2018-08-01T10:01:55+03:00

По охвату местами в вузах Курская область на первом месте в России Фото: Из архива КП.

Этого достаточно, чтобы студентами стали все достойные абитуриенты, считают в комитете образования

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В 2018 году курским вузам выделено 3429 бюджетных мест по программам высшего образования. Это больше, чем в прошлом году (3377). Традиционно больше всего бюджетных мест получили ведущие государственные вузы региона: КГУ, ЮЗГУ, КГМУ, КГСХА.

- Этих мест вполне достаточно, чтобы те абитуриенты, которые получили хорошие результаты по итогам ЕГЭ, стали студентами и обучались за счет средств бюджета, - подчеркнула председатель комитета образования Курской области Екатерина Харченко.

Также в курских вузах идет прием абитуриентов по целевому направлению. Квота по целевому приему каждый год устанавливается учредителями вузов. В 2018 году в пять курских вузов на условиях целевого приема поступило более 430 человек: КГМУ – 191 ( из Курской, Липецкой, Брянской и Белгородской областей), в КГУ – 97, КГСХА – 90, ЮЗГУ – 35, КАГМС – 20.

Как и в предыдущие годы, абитуриенты имели право подать заявления о приеме одновременно не более чем в пять вузов. В каждом поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям.

Екатерина Харчекно отметила, что эффективность системы высшего образования региона подтверждается результатами авторитетных федеральных исследований.

– По данным Высшей школы экономики Курская область занимает первое место по охвату населения в возрасте 17-25 лет местами в вузах (по Курской области этот показатель составляет 49,6%, в среднем по России – 33 %).