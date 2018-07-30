Куряне воруют из скверов деревья и светильники

30 Июль 16:00 2018-07-30T16:33:47+03:00

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С 2017 года в городе реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», рассчитанный до 2023 года. За это время планируется обустроить большинство общественных пространств города, что позволит повысить качество жизни и досуга горожан.

- В минувшем году в рамках этого проекта были благоустроены три общественные территории - скверы по ул. Студенческой, проспекту Ленинского комсомола и на Красной площади, а также выполнена 1-я очередь работ по реконструкции парка им. Дзержинского. Однако вскоре пришлось столкнуться с проблемой варварского отношения курян к установленному оборудованию, а зачастую, с хищениями его, - с горечью делится наболевшим председатель комитета экологической безопасности и природопользования города Курска Александр Ильин.

Так, в сквере по проспекту Ленинского комсомола, за обустройство которого как единственного общественного места в микрорайоне для прогулок и отдыха ратовали активисты из числа местных жителей, уже осенью 2017 года, сразу после установки, украли четыре парковых скамьи. Утраченное было восстановлено подрядчиком, но ненадолго: с четырех скамеек скрутили и похитили сиденья.

В сквере на пересечении улицы Студенческой и проспекта Хрущева, который был обустроен на месте заросшего оврага, оборудование также недолго простояло в исправном состоянии. У многих урн выбито дно, причем, сами жители свидетельствуют, что это сделали местные подростки. Одна урна сорвана и выброшена в близлежащий овраг и не подлежит восстановлению. На многих скамейках нет крепежных болтов. Сквер находится на междворовой территории, в отдалении от оживленных улиц, что дает основание полагать, что таким образом «развлекаются» местные жители, а ведь этот сквер выполнен на очень сложной территории по настоятельным требованиям самих жителей микрорайона, отмечают в мэрии. Теперь в городскую администрацию поступают многочисленные жалобы по поводу неисправных урн в сквере.

В парке им. Дзержинского, реконструкция которого еще продолжается, украли высаженные деревья и установленные светильники.

Совсем горько говорить об отношении к нашим мемориалам. В мае 2018 года были проведены работы по озеленению мемориального комплекса «Курская дуга», высажены молодые деревца яблони, липы, ели. Сегодня сквер здесь выглядит не лучшим образом: многие саженцы надломлены, местные жители выгуливают здесь своих собак, что запрещено Правилами благоустройства муниципального образования «Город Курск».

На мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны» по ул. Карла Маркса находятся захоронения солдат и офицеров, погибших в годы войны, а также моряков и офицеров АПРК «Курск», участников локальных конфликтов, почетных горожан, немало сделавших для развития Курска. Тем не менее территорию мемориала многие куряне используют для прогулок. А подростки ездят здесь на велосипедах с курганов братских могил.

- Остается надеяться, что пассивную и крайне потребительскую позицию горожан сменит понимание того, что в одностороннем порядке, без поддержки и деятельного, заинтересованного отношения людей никакая власть и никакой проект не сделают наш город современным, комфортным, красивым, городом, которым можно гордиться, - считают в мэрии.