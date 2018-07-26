Чума нашего времени или за будущее без наркотиков

26 Июль 14:00 2018-07-26T14:56:25+03:00

Наркотические вещества вызывают стойкую зависимость, справиться с которой в одиночку порой не под силу

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Синтетические катиноны и каннабиноиды, которые в обиходе называют спайсы и соли - настоящая чума нашего времени. Они приводят к нарушению детской психики, поражают мозг, разрушают органы, вызывают необратимую деградацию личности. Отмечено, что именно у подростков быстрее развивается привыкание, замедляется развитие, формируются психопатологические заболевания. А вернуть наркозависимых в нормальную среду - колоссальный труд.

- Доказано, что для подростков наибольшей силой воздействия обладает убеждение, авторитетное мнение и заинтересованность, но не страх и не общественное порицание в семье и школе, - продолжает Игорь Коломиец. – Результаты предупредительных мероприятий убедительнее там, где применяют инновационные, креативные методы профилактической работы. Хорошо, когда в школах и ССУЗах проводят тематический стрит-арт, организуют командные ролевые и приключенческие игры, антинаркотические квесты - ведь проникновение в сознание подростка посредством ненавязчивой подачи информации в игровой форме особенно эффективно. Старые формы пропаганды и агитации себя исчерпали. Плакаты с перечеркнутыми шприцами давно не действуют.

В Курске проводят большую работу в этом направлении, действуют антинаркотические комиссии различных уровней, региональные заседания проводит губернатор Курской области Александр Михайлов.

Профилактика приносит свои плоды - с 2012 по 2017 годы в регионе количество несовершеннолетних наркозависимых снизилось с 43 человек до 8. На 1 января 2018 года в Курске насчитывается три подростка-наркомана, в Железногорске – один. В поле зрения медиков попадают подростки, начиная с 11-летнего возраста. Но, насколько следует умножать эти цифры - большой вопрос, так как статистика не всегда имеет общее с реальностью.

В областной клинической наркологической больнице проводят разнонаправленную, структурированную работу с подростками, употребляющими наркотические вещества. Детские врачи психиатры-наркологи осуществляют профилактическое наблюдение, работают индивидуально с каждым, кто попал в группу риска. Многопрофильные психологические тесты помогают выработать план психологической коррекции, лечебных процедур и реабилитации. В арсенале специалистов достаточное количество современных индивидуальных адаптивных методик.

Если в семье, в школе взрослые заметили какие-либо странности в поведении подростка или нашли остатки веществ, не нужно принимать скоропалительных решений. Лучше обратиться к психологам, которые подскажут, как следует себя вести в данном случае, проведут необходимые консультации, ведь все виды медицинской помощи в больнице оказываются, в том числе, и на условиях анонимности.

Адрес ОБУЗ «Областная клиническая наркологическая больница»:

305001, г. Курск, ул. Дружининская, д. 2.

Телефон для справок: +7 (4712) 54-72-91.

ПРИЕМ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДУПРЕДЯТ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.

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