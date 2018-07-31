2018-07-31T16:12:04+03:00
Общество

Разрушающийся дом Малевича в Курске "прикрыли" баннером

Так город преображают к грандиозному празднику Победы на Курской битве
Светлана ВОЛКОВА
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Новый "фасад" напоминает потемкинские деревни. Фото Вадима Медовщикова.Новый "фасад" напоминает потемкинские деревни. Фото Вадима Медовщикова.
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"КП" не раз писала о печальной участи дома по улице Почтовой, 17, что в центре Курска. Это двухэтажное строение из красного кирпича называют "домом Малевича". Именно здесь по некоторым данным жил в начале прошлого века всемирно известный художник Каземир Малевич.

К сожалению, здание это оказалось никому не нужным. Местные власти пытались даже какое-то время продать его за один рубль. Но охотников приобрести почему-то не нашлось. И дом Малевича медленно, но верно разрушался.

23 августа в Курске будут масштабно отмечать 75-летие Курской битвы. Местные власти ждут в гости первых лиц страны. По такому поводу город усиленно марафетят. В полуразрушенное здание в самом центре решили прикрыть красивым плакатом. На газоне даже высадили декоративные растения. Смотреть приятно.

Отреставрировать здание не могут уже долгие годы Фото: Архив "КП"

Отреставрировать здание не могут уже долгие годыФото: Архив "КП"

Так, видимо, местные власти решили оперативно решить вопрос о судьбе дома...

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