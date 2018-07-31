2018-07-31T11:09:44+03:00
Общество

В курском магазине изъяли украинские лодки

Надувные резиновые плавсредства обнаружили таможенники
Яна ШЕЛЕСТ
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Лодки не были задекларированыЛодки не были задекларированыФото: предоставлено пресс-службой
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Курские таможенники провели по торговым сетям рейд, направленный на выявление запрещенных к ввозу на территорию РФ товаров. В одном из магазинов Курска они обнаружили девять лодок из ПВХ, изготовленных на Украине.

У продавца не было документов, подтверждающих законность ввоза товаров на территорию Евразийского экономического союза. Лодки не были задекларированы, таможенные платежи – не уплачены, сообщает пресс-служба Курской таможни. Предприниматель пояснил, что лодки без документов он купил у неизвестного гражданина с Украины, который сам перевез их через границу.

По факту приобретения, пользования и хранения товара, незаконно перемещенного через таможенную границу ЕАЭС, а также неуплаты налогов и пошлин, возбудили административное дело. Нарушителю грозит штраф в размере от одной второй до двукратной стоимости товара и, возможно, конфискация товара.

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