Касторенскому району - 90 лет! Нет милей нигде на свете родимой стороны…

27 Июль 12:00 2018-07-27T14:25:07+03:00

На востоке Курской области, где протекают реки Олым и Ведуга, находится Касторенский район

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Этот год для района особенный. Юбилейные мероприятия пришлись на большой церковный праздник — День Казанской иконы Божьей матери, защитницы восточных и южных пределов нашей страны. Касторенцы сами не раз вставали на защиту Родины. И всегда побеждали.

С чего начинается малая Родина…

В этот праздничный день с утра шел дождь. Многие жители района то и дело сокрушались, что не удалось отпраздновать юбилей там, где изначально собирались: в живописной Березовой роще. Гости успокаивали, что праздник - не на улице, а в душе и в сердце. С этим не поспоришь.

Яркие концертные номера радовали касторенцев и гостей праздникаФото: Ольга ТРУШКИНА

В состав Касторенского района входят три городских и тринадцать сельских поселений, в которых проживают около 15 тыс. человек. О самобытности, колорите населенных пунктов можно было судить, заглянув в сельские подворья.

В поселке Касторное на площади перед зданием районной администрации раскинулась ярмарка, а также шатры и палатки, оформленные в определенной тематике. Жители городских и сельских поселений района подготовили «визитные карточки» и небольшие театрализованные представления, в игровой форме рассказав гостям и членам комиссии, оценивающей подворья, чем славится каждый населенный пункт. Жительницы п. Новокасторное перенесли нас на вокзал станции «Хорошее настроение». Бойкая цыганка предлагала погадать, а громогласная буфетчица пыталась продать товар… Зрители были в восторге!

- В нашем поселке есть железнодорожный узел, - объяснила задумку подворья проводница и директор Дома культуры в одном лице Жанна Малыхина. - Это наша гордость! Решили показать один день из жизни вокзала. Месяц готовились.

Андреевский сельсовет представил свое подворье в народных традициях. Жители этого муниципального образования угощали гостей квашеной капустой, выпечкой, медом, калачами...

- Хотелось показать, чем богаты, - отметили Наталья Мордасова и Алла Савина, указывая на вышитые рушники и платки. - У нас в Андреевке есть родник, который бьет прямо из земли. Даже горожане приезжают к нам за водой. Всё оборудовано. Вода уж очень хорошая!

Гости праздника внимательно осматривали каждое подворье.

- Погода вносит свои коррективы, но праздник подготовлен на славу, - поделились впечатлениями жители Касторного, супруги Виктор и Галина. - Нужно знать, как живут в наших селах, что выращивают. Это история нашей малой родины.

- Наш Касторенский район - особенный, - отметил фермер Валерий Мисюга. - Здесь встречаются Юго-Восточная и Московская железные дороги. Касторенская земля благодатная. Несмотря на частые засухи, малое количество осадков, выращиваем неплохой урожай. Праздник сегодня, несмотря на непогоду, удался.

В это время в небе, к полному восторгу зрителей, пилоты легкомоторных самолетов демонстрировали мастерство пилотажа. Звучала музыка.

Празднование юбилея продолжилось в Доме культуры. Касторенцев и гостей мероприятия порадовали концертными номерами народный хор «Россияночка», вокальные ансамбли «Синтез», «Русская песня», танцевальные коллективы «Сударушка» и «Вдохновение», солисты Курской государственной филармонии.

Курс на модернизацию и развитие

Глава Касторенского района Александр Белокопытов отметил, с какими результатами удалось прийти к юбилею:

- За 90 лет пережито невероятно много: индустриализация и коллективизация, Великая Отечественная война и послевоенное восстановление экономики, время советского энтузиазма, распад СССР и переход на рыночные отношения… Последовавшие за «лихими» 90-ми десятилетия, когда с экономической карты района практически исчезли колхозы и совхозы, начался передел собственности, стали своего рода очередной проверкой на прочность… Сегодня основу экономики района составляет агропромышленный комплекс, в состав которого входят пять крупных инвестиционных компаний, десять сельскохозяйственных организаций различных форм собственности, тридцать девять крестьянских фермерских хозяйств, около пяти тысяч личных подсобных хозяйств. Также на территории района успешно продолжают работу предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, знаменитый «Олымский сахарный завод» и обособленное подразделение «Промконсервы».

В районе обрабатываются все посевные площади, сохраняется животноводческий комплекс. В прошлом году земледельцам Касторного удалось собрать рекордный урожай за всю историю существования района. Общий валовый сбор зерновых составил 236 тыс. тонн, при урожайности 52 центнера с гектара. На высоком уровне и урожайность сахарной свеклы: 436 центнеров с гектара.

Администрация района ведет работу по привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс. В 2018 г. компания Агрокомплекс «Мансурово» приступает к строительству семенного завода на территории МО «Алексеевский сельсовет». Эффективно в районе работает и ЗАО «Касторное-Агро-Инвест» ( дочернее предприятие одной из крупнейших в России сельскохозяйственных компаний ООО «Волго-Дон АгроИнвест»), которое обеспечивает работой свыше 200 человек.

Во многих хозяйствах и предприятиях нашего района делают ставку на модернизацию, переоснащение действующих мощностей, техническое обновление, перевод производства на передовые технологии. Как показывает практика, подобные затраты в последствии окупаются с лихвой.

В районе, как и везде, есть свои трудности, Но сразу сделать всё нельзя. Проблемы мы знаем и их решаем. Давайте радоваться тому, что удалось сделать.

Земля и люди – главные богатства

Председатель комитета внутренней политики администрации Курской области Игорь Черкашин передал касторенцам поздравления губернатора Александра Михайлова.

- Касторенский район имеет славную историю, неразрывно связанную с историей Курской области. В 2007-м за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные жителями в годы Великой Отечественной войны, Касторенскому району вручен орден Победы и копия Знамени Победы. Касторенская земля гордится выдающимися людьми, которых знает вся страна. Отсюда родом декабрист Е.Е. Лачинов и чемпион мира по шахматам А.А. Алехин, поэты В.Г. Гордейчев, В.М. Кубанев, детский писатель А.И. Матвеевский, чемпионка мира по супермарафону В.В. Ляхова, доктора медицинских, химических, экономических, биологических наук. Примите слова благодарности за ваш труд и бесценный вклад в развитие Курской области, за искреннюю любовь к родному краю.

- Прекрасная касторенская земля, - отметил депутат Госдумы РФ Виктор Карамышев. - Недаром эталон чернозема взят как раз с этой земли и хранится в Париже, в Палате мер и весов. Но ещё большим богатством являются люди. Мне бы хотелось, чтобы новые поколения это учитывали и делали всё для дальнейшего процветания родной земли.

Одиннадцати выпускникам-медалистам, окончившим в этом году школы Касторенского района, Александр Белокопытов вручил почетные грамоты.

- Это будущее района, - отметил глава района.- Им вписывать свои имена в летопись малой родины, а то и всей страны.

Депутат Курской областной Думы, ректор Курского государственного медуниверситета Виктор Лазаренко зачитал поздравление председателя Курской областной Думы Николая Жеребилова, отметившего, что в Касторенском районе продолжаются славные традиции, заложенные поколениями-победителей. Поэтому Касторное встречает юбилей со стабильными результатами в различных сферах жизни. Благодаря трудолюбию жителей жизнь меняется в лучшую сторону.

Депутат Курской областной Думы Вячеслав Молоков пожелал району дальнейшего развития, чтобы здесь рождалось как можно больше талантливых детей.

В честь 90-летия района депутатом Курской областной Думы В.А. Лазаренко в п. Касторное были посажены елиФото: Ольга ТРУШКИНА

- Именно в музее боевой славы Касторенской СОШ № 1 находится экспонат, аналогов которому нигде не встретишь. Это легендарное знамя касторенских пионеров, которое было пронесено от Касторного до Кёнигсберга, - подчеркнул председатель комитета по делам молодежи и туризму Курской области Владимир Гребенкин.

Из соседних районов поздравили касторенцев с юбилеем заместитель главы администрации Советского района Ирина Булгакова, а также главы Тимского района Александр Булгаков и Курского района Владимир Рыжиков.

Гулять так гулять!

По завершении торжественного мероприятия дождь прекратился, ярко светило солнце. Это было воспринято как добрый знак, тем более в большой церковный праздник.

Праздник в Касторном только набирал силу. Впереди касторенцев и гостей праздника ждали захватывающие конные бега, спортивные соревнования по волейболу и футболу.

А вечерняя программа не обошлась без выступления московского барда, уроженца Касторенского района, Александра Бубликова. На сцене его сменила 8-кратная обладательница Гран-При международных и всероссийских конкурсов, бронзовый призер детского Евровидения Анастасия Карамышева. На дискотеке «Ночная феерия» выступила курская группа «G.U.C.C.I Band».

В Касторенском районе праздник отметили масштабноФото: Ольга ТРУШКИНА

Яркими моментами праздничного вечера стали фаер-шоу и салют, озаривший Касторное.

Праздник удался. Малая Родина, как и мама, у человека одна.

Из истории района

Днем образования Касторенского района считается 30 июля 1928 г., когда постановлением ВЦИК РСФСР была утверждена новая схема административно-территориального деления. В 1934 г. район вошел в состав Курской области.

Исстари Касторное славилось своими ярмарками, на которые сгонялись более 10 тыс. лошадей и прочего скота, продавались предметы быта, орудия труда. Оборот двух годовых ярмарок составлял более полумиллиона рублей.

Но история этой земли началась задолго до прошлого столетия.

Первые поселения появились здесь ещё в период бронзового века, о чем свидетельствуют многочисленные курганы. Упоминания о с. Горяиново Касторенского района встречаются ещё в XI в., когда князья Рязанский и Владимирский вели междоусобную войну. В XIII в. образовано с. Верхняя Грайворонка. При Екатерине II заселяется с. Орехово. Активно черноземные земли Касторного начали обживаться с XVII в. В п. Александровский находится старейшее предприятие Курской области: конный завод № 12, первое упоминание о котором относится ещё к 1810 г.

В конце XIX в. в Касторенском районе построены две железнодорожные станции.

Эта земля имеет поистине славную историю. Именно на территории района в 1919 г. 1-й конный корпус С.М. Буденного разгромил белогвардейцев. После ожесточенных боев за поселок конный корпус преобразован в знаменитую Первую конную армию.

О Касторенской операции 1943 г. написаны книги и учебники. У доски школьники рассказывают, что в ходе Воронежско-Касторенской операции вражеские войска удалось зажать с трех сторон. В результате были освобождены большие части Курской и Воронежской областей, уничтожена крупная группировка Вермахта.

С 4 июля 1942 г. по 28 января 1943 г. Касторное было оккупировано немецкими захватчиками. Сейчас трудно представить, через что пришлось пройти местным жителям. Из 13 тыс. касторенцев, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны, 7 тыс. не вернулись домой. Девять человек стали Героями Советского Союза, а летчик Г.М. Мыльников был удостоен этого звания дважды.

Двери церкви Успения Пресвятой Богородицы, построенной ещё в 1779 г., до сих пор открыты для всех, кому требуется помощь и мужество.

Район сегодня

В наши дни Касторенский район старается использовать все возможности для дальнейшего развития территорий.

Положительную динамику показывают предприятия агропромышленного комплекса, в состав которого входят сельскохозяйственные организации различных форм собственности, в том числе пять крупных инвестиционных компаний: ООО «Моснефтегазстройкомплект», управляющие компании «Агро-Инвест», «Разгуляй УКРОСС», ЗАО «Агрокомплек «Мансурово», ООО «Белая птица» и 39 крестьянских фермерских хозяйств. Промышленное производство представлено основными предприятиями: ООО «Олымский сахарный завод» и обособленным подразделением ООО «Промконсервы».

Создаются условия для развития малого бизнеса: в районе действуют 49 малых предприятий и 309 индивидуальных предпринимателей.

Одной из основных социальных сфер района является образование. Функционируют 24 учреждения. Педагоги района принимают участие в различных конкурсах профессионального мастерства. Касторенский район – родина известного педагогического фестиваля «Алый парус». В 2017 году по инициативе В.Н. Карамышева проводился 1 сезон игр Сеймской лиги Юмора. Команда Олымской СОШ прошла в финал и заняла 2 место.

Немаловажной сферой в социальной политике района является медицина. Касторенская ЦРБ включает в себя две поликлиники, стационар с хирургическим, терапевтическим и педиатрическим отделениями, а также 27 ФАПов и 1 отделение общей врачебной практики. Здесь работают 39 врачей, 121 специалист среднего медицинского звена. Регулярно приобретается современное оборудование. Только в этом году в больницу поступил санитарный автомобиль класса Б с полным комплектом оборудования и маммограф.

В районе большое внимание уделяется развитию культуры. На сегодняшний день действуют 25 учреждений. Работники сферы культуры участвуют в различных фестивалях, акциях, конкурсах межрегионального и областного значения.