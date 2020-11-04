Режим повышенной готовности по коронавирусу: курян призывают жаловаться на нарушение масочного режима

В магазинах и ТЦ запрещено находиться без масок Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима посетителями и сотрудниками торговых центров.

Накануне рабочая группа обследовала 19 предприятий торговли. В магазине «Магнит», расположенном на проспекте Ленинского комсомола, кассир работала без маски и перчаток. Ей выдали уведомление о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Информация о нарушении направлена в городское управление по делам ГО и ЧС для составления протокола об административном нарушении.

Посетителям магазинов, несоблюдающим масочный режим, представители рабочих групп обычно делают замечания. Этой меры, чаще всего, достаточно. Протоколы об административном правонарушении составляются только в исключительных случаях, когда профилактические беседы не помогают, пояснили в мэрии.

Напомним, дополнено распоряжение Губернатора Курской области № 60-рг «О введении режима повышенной готовности». Изменения направлены на усиление соблюдения «масочного режима».

Документ в новой редакции обязывает организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, в том числе реализующих товары, выполняющих работы, оказывающих услуги, не допускать в помещения людей без средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов) и обеспечить контроль за их использованием, в том числе работниками.

Если Вы стали свидетелем нарушения масочного режима, можно обратиться с жалобой в дежурную часть УМВД России по городу Курску по телефону: 36-82-45 или, направив письменное заявление по адресу: Курск, ул. Ленина д. 5, приложив к нему подтверждающие фото- или видеоматериалы.

Согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности предусмотрен штраф.

Как уже сообщала КП, специалисты комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области выезжают для контроля на обследование магазинов, торговых центров, рынков и предприятий общепита несколько раз в неделю, иногда совместно с представителями других ведомств. Они также оперативно реагируют на жалобы. Очередной сигнал поступил на нарушения в ТЦ «Манеж»: охранники перестали следить за наличием масок у посетителей.

Мониторинг представителей комитета и Роспотребнадзора показал: масочный режим здесь соблюдают, причем как в коридорах торгового центра, так и в отдельных павильонах.

Заместитель директора супермаркета Татьяна Иванова сообщила, что в торговом центре каждые полчаса проводят дезинфекцию ручек продуктовых тележек, каждые три часа – полов.

Мониторинг сферы торговли на предмет соблюдения масочного режима будет продолжен. Представителей торговли и общепита, а также посетителей просят добросовестно относиться к вопросам безопасности.