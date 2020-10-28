В Курской области ширится движение "Откликнись!"

У железногорских добровольцев масса планов, которые обязательно будут реализованы Фото: предоставлено пресс-службой

Волонтерство приобретает все большее значение в России в последние годы. А корпоративное волонтерство особенно важно в нынешних непростых социально-экономических условиях. Оно помогает оперативно реализовать самые, казалось бы, "трудные" и финансово затратные идеи. Успешный пример корпоративного волонтерства есть в Курской области. Это движение Металлоинвеста "Откликнись!", к которому присоединились более 130 работников Михайловского ГОКа разных возрастов и профессий. Активистов объединяет одно - желание помочь людям, реализовать интересные и общественно полезные идеи, отдавать добро и получать результат

Свой собственный путь в корпоративное волонтерство

На днях с волонтерами встретилось руководство комбината. За чашкой чая речь шла о планах, которые есть у активистов движения "Откликнись!". Добровольцы рассказали также о том, что уже сделано с момента образования на комбинате корпоративного волонтерского движения. Сейчас в его рядах более 130 человек, объединенных общим делом.

У каждого из добровольцев был свой собственный путь в ряды "Откликнись!". Так, секретарь АО «КМА-Энергосбыт» Светлана Мургалева узнала о волонтерской программе из социальной сети ВКонтакте. Она стала активно посещать волонтерские мероприятия, доставляла продукты одиноким и нуждающимся пенсионерам во время пандемии.

Светлана говорит, что корпоративное волонтерство больше похоже на одну большую семью, где вес помогают друг другу:

- Если что-то надо сделать, то все с удовольствием собираются, идут.

К движению «Откликнись!» присоединились уже более 130 работников комбината Фото: предоставлено пресс-службой

Один из старожил движения - машинист тягового агрегата управления железнодорожного транспорта комбината Евгений Дугинов. Евгений - соавтор социального проекта по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

Почему реализации именно этого проекта решил посвятить себя, Евгений объясняет так:

- Мне видеть в глазах ребят радость. От этого мы, авторы проекта, получаем настоящее удовольствие.

Управляющий директор АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» Антон Захаров отметил, что сегодня обществу необходимы волонтеры и поблагодарил активистов движения за добрые дела и важные реализованные инициативы.

Обсуждая планы на будущее, волонтеры движения "Откликнись!" рассказали об инициативах по воспитанию подрастающего поколения, организации детского досуга, работе с пожилыми жителями города горняков. Особое внимание уделили проектам по благоустройству Железногорска Курской области.

Аллея в память о подвиге "чернобыльцев"

Одна из таких инициатив недавно реализована здесь при поддержке ветеранов-"ликвидаторов" аварии на Чернобыльской АЭС.

Волонтеры программы «Откликнись!» совместно с железногорскими участниками ликвидации аварии на ЧАЭС привели в порядок территорию памятника героям-ликвидаторам. Комбинат помог с покупкой строительных материалов.

Волонтеры совместно с ветеранами-"чернобыльцами" обновили памятник, заменили поврежденную плитку, отремонтировали лавочки, установили новый бордюрный камень и ограждение.

Ликвидатор аварии на ЧАЭС Игорь Зимин, который помогал в этой работе, говорит, что благодарен волонтерам, которые помогают сохранить такие важные для города культурные объекты.

- Железногорские ликвидаторы обратились на комбинат с просьбой помочь в благоустройстве территории вокруг скульптуры, и наша команда волонтеров откликнулась, - рассказал помощник машиниста тепловоза Сергей Синюгин. – Это не только дань памяти, но и желание сделать наш город лучше.

И это всего лишь один из многих реализованных в городе горняков проектов.

Особая важность эко-проектов

Подробнее о корпоративном волонтерстве - уже реализованных проектах в Железногорске и планах на 2021 год - рассказал Николай Ключников, руководитель группы внешних социальных программ ГОКа, лидер добровольческого движения:

- Не так давно завершился двухмесячный экомарафон. Мы разделили его на несколько направлений - экология общая и проекты по интересам. В рамках марафона очистили дно водоема прибрежной зоны в Железногорске. Работы вели совместно с некоммерческой организацией по патриотическому воспитанию "Будо", с их водолазами. Также благоустроили ручей. Дело было так. Ребята убирали мусор возле дома по улице Мира, чистили водоотведение, и натолкнулись на этот ручей. Взяли пробы. Оказалось, это ключевая вода, пригодная для питья.

Также волонтеры очистили береговую линию водохранилища, собрав две машины мусора.

Реализовали очень интересный образовательный блок, в рамках которого проводили рейды по очистным сооружениям, знакомили ребят с видами и последствиями загрязнений.

Провели экологическую игру, которая рассказывает о сроках разложения различных отходов - пищевых, пластиковых, бумажных. Образовательный блок завершился поездкой на мусоросортировочный завод, что в Железногорском районе. Там дети и их родители наглядно познакомились, как мусор сортируется и перерабатывается.

Ребята приводят в порядок городские уголки Фото: предоставлено пресс-службой

Николай рассказал также об экоакции по сбору батареек, которая проходила совместно с железногорскими школьниками:

- В учебных заведениях мы рассказали о вреде батареек и о том, как их правильно утилизовать. Затем разместили в ряде школ контейнеры по сбору этого опасного мусора. Когда наберется большой объем, направим на переработку.

А еще волонтеры движения "Откликнись!" посадили Аллею доноров в Железногорске, единственную в Черноземье. Ребята высадили около 80 рябин.

- На следующий год в планах - дальнейшее ее благоустройство. Хотим установить здесь стелу и разбить небольшой сквер, - рассказывает Николай Ключиников.

Помощь в адаптации "особенным" детям

Нельзя обойти вниманием и такое направление, как социальный спорт. Так, Федерация гиревого спорта "Скала" тренирует детей с трудным поведением. Эффект на лицо. Ребята находятся в активной среде взрослых, которые "заточены" на спорт и здоровый образ жизни, что помогает им найти свое место в обществе.

Существенную поддержку оказывают волонтеры и общественной организации детей-инвалидов "Равенство". Шефствуют уже третий год - организовали для ребят с ограниченными возможностями здоровья компьютерный класс, кружок выжигания. А в этом году отремонтировали помещение организации и запустили проект, в рамках которого провели экскурсии, рыбалки. Устроили даже незабываемую поездку для своих подопечных на конезавод! Все это серьезно помогает социализации детей-инвалидов.

В планах на следующий год - решить проблему с приютом для животных.

- Некоммерческая организация "Сердцем к сердцу" подготовила проект по строительству приюта вблизи Железногорска. Пока с местом определяемся. В следующем году планируем начать строительство приюта с последующей поддержкой его функционирования, - поясняет Николай Ключников.

Всего задумано построить около 150 зимних и летних вольеров, в которых будут жить дворняги. Также нужно возвести бытовое помещение и столовую, где будут готовить еду четвероногим постояльцам.

В 2021 году активисты движения "Откликнись!" намерены продолжить реализацию экологического направления. Там, где расчистили заброшенный ручей, в следующем году ребята планируют сделать место притяжения для железногорцев - установить беседки, лавочки, проложить дорожки. Запланирован еще один интересный экологический проект - создание в городе эко-тропы. Место для этого волонтеры выбрали необычное - небольшую поляну на окраине города, которая переходит в живописную местность, где деревья граничат с водой. Здесь появятся подвесные дорожки, канаты. И, как надеются активисты движения, эта территория станет популярным местом отдыха.