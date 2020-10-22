Знакомьтесь: «Просто Мария»

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России в 2020 году» Мария Казакова.

О чем сегодня мечтает генеральный директор предприятия «ФормТекс» Мария Казакова и как добиться успеха?

Когда где-нибудь в Сочи вы заселяетесь в отель или, к примеру, в Белгороде приходите в ресторан, то высока вероятность, что постельное белье в вашем гостиничном номере или скатерть на столике произведены в Курске компанией «ФормТекс», которая выросла из маленького ателье с четырьмя швейными машинками.

А дело было так

Окончив школу, юная Маша поступила в Курскую сельскохозяйственную академию на специальность «Мировая экономика». Госэкзамены, диплом как у всех однокурсников. А вот вопрос: «Что дальше?» - перед ней не стоял. Уже тогда были планы по созданию швейного ателье. Хотя даже мама, долгие годы проработавшая швеей в курском «Доме быта», поначалу не очень верила, что у дочери это получится. В 2013 году Мария подает документы на участие в конкурсе «Успешный старт», пишет бизнес-план по созданию швейного ателье и неожиданно для мамы становится победителем.

- Как раз в этом году вступил в действие Закон «О школьной форме», и первый заказ я взяла, когда еще ни одной машинки в ателье у меня не было, - сейчас Мария улыбается, вспоминая то время, - но один первый класс мы одели. Первого сентября они пошли в школу в новой форме.

Открывшееся ателье проработало год, и стало ясно, что проект пошел. Тогда на производство пришла мама, чтобы не только поддерживать дочку советом, но и разделять ответственность.

Швейный цех «ФормТекс».

Первое признание

Вскоре появился и первый крупный заказ.

- В 2013 году в Курске открывался ночной клуб, - продолжает рассказ Мария. - Я тогда позвонила руководителю и сказала, что мы шьем столовый текстиль. Наше предложение приняли. Сумма заказа составила около 280 тысяч рублей. Для меня тогда это были какие-то колоссальные деньги.

На открытие клуба, как принято, прибыли известные рестораторы города, которые обратили внимание на красивый текстиль в интерьере клуба. Стали интересоваться у владельцев: «Откуда?» «Да, что вы! Марию не знаете?» - смеясь, отвечали те.

В городе заработало «сарафанное радио». Года два фирма Марии обшивала курские рестораны. А поскольку часть из них находится при отелях, ассортимент пришлось расширять.

В 2017 году курский текстиль от Марии Казаковой перешагнул границы региона. Вначале клиенты пришли из Белгорода. Затем из Воронежа, Сочи, Москвы и Московской области. Среди потребителей продукции компании такие мировые сети, как Mercury и HollidayInn. С ассортиментом и географией поставок можно ознакомиться на сайте formtex46.ru.

Кадры, кадры… Где их взять?

Жизнь предпринимателей в реальных секторах экономики не безоблачна. Это не только налоги и рост цен на материалы. Кадровый голод - вот вопрос, который волнует всех производственников.

- Я мечтаю, чтобы понятие «специа-лист» было модным, - говорит Мария с надеждой в голосе. - Очень трудно создавался костяк моего коллектива. Большинство работников швейного производства - люди в возрасте. Изначально бизнес начинался как семейный. Пришла моя мама, потом ее коллеги по ателье, которых я знаю с детства. Сейчас стараемся привлекать в профессию молодое поколение, работаем, например, с политехническим колледжем. У нас нет такого, чтобы новичок до всего доходил сам. Поэтому девочек, которые приходят к нам на производство, наши опытные мастерицы учат всему, что умеют сами. У нас существует то самое наставничество, которое когда-то было.

Жизнь в эпоху пандемии

Коронавирусная инфекция больно ударила по экономике России. Особенно по малому бизнесу. Гостиницы и рестораны страны прекратили работу, а ведь они основные заказчики «ФормТекса». Казалось бы, производство должно остановиться. Для кого шить? Но Марии удалось переформатировать свой бизнес.

- Так получилось, что все контракты, над которыми я билась с ноября по март, в один момент оборвались, - рассказывает Мария. - Я прихожу на работу, смотрю на людей, у которых семьи, дети, ипотеки, и понимаю: надо что-то делать. В тот момент был острый дефицит масок. Я говорю: «Все! Будем шить маски»! Стали разрабатывать модели. Параллельно с этим на своей личной странице в соцсети выложила информацию. Тут же друзья и знакомые стали интересоваться у меня: как приобрести? Сделали пробную партию. Продали. Поддержку в организации производства масок оказал комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области. С помощью руководства комитета нам удалось оперативно решить вопросы по приобретению необходимого сырья и материалов, получить разрешительные документы, провести испытания и апробацию опытных образцов, в том числе с участием медработников. Также у нас получилось наладить взаимодействие с аптечными сетями, найти потребителей среди предприя-тий и организаций области.

Проблем было много, но мы справились. После масок освоили пошив защитных костюмов. И не просто выжили, а нарастили производство, заодно приняв на работу несколько высококлассных специалистов с закрывшихся предприятий.

Продукция предприятия была представлена в Москве на 23-й Международной выставке товаров и услуг для индустрии гостеприимства PIR EXPO

Об общественной работе и о мечте

Лет пять назад Мария поняла, что может совмещать бизнес с общественной деятельностью. Сегодня она член Совета Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», входит в экспертный совет по вопросам развития предпринимательства и инновациям при Курской областной Думе, старается принимать участие в различных общественных мероприя-тиях.

- По радио услышала, что в нашем регионе проходит конкурс для молодых предпринимателей, и решила принять участие, чтобы рассказать о том, чем занимаюсь, и чтобы появилось вдохновение работать дальше. В заявке на конкурс я написала, что мечтаю видеть Курск столицей легкой промышленности, - рассказывая об этом, Мария смеется и тут же становится серьезной. - Конечно, было бы здорово, если бы продукция наших производителей перешла границы государства. Чтобы не только нам зарубежные страны поставляли, но и мы им. Для меня сейчас главное - это расширить производство, - говорит Мария Казакова.

С этим связана и мечта, которая у нее есть.

- Я хочу, чтобы на моей фабрике работало несколько тысяч человек. Чтобы бренд «ФормТекс» знали в России и при его упоминании потребитель был уверен: «ФормТекс» - это качество!

В жизни предпринимателя Марии Сергеевны Казаковой сбылась уже не одна мечта. Пожелаем, чтобы и эта стала явью.