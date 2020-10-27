Школьницу, вручившую повестки призывникам, затравили в соцсетях

По данным Комитета солдатских матерей России более 110 тысяч российских парней категорически не хотят служить в армии Фото: Из архива КП.

Если в квартиру к молодому человеку позвонит симпатичная девушка, то, скорее всего, он откроет ей дверь. Так рассудили сотрудники военкомата в городе Курчатов Курской области, придумывая стопроцентно эффективный способ вручения повесток призывникам.

Роль «наживки» исполнила 17-летняя Анна Целикова. Дело в том, что в военкомате трудится ее бабушка, к которой девочка приехала из Курска на каникулы. Ну а что сидеть целыми днями без дела – подумали бабушка с внучкой. И девушка пошла поработать в военкомат «волонтером». Задачу командование поставило боевую - ходить по домам призывников и вручать им повестки. Ведь не секрет, что молодые люди не всегда охотно открывают дверь, когда видят в глазок людей в погонах. А молоденькая девушка – совсем другое дело.

И хитроумный план сработал. Аня успешно вручила три десятка извещений призывникам города атомщиков, причем все, кому она вручила повестки, явились в военкомат вовремя. За помощь в «отлове» призывников сотрудники военкомата Курчатовского района вручили школьнице почетную грамоту, награждали Анну в торжественной обстановке, под прицелом фото- и видеокамер местных журналистов.

Но после того как, о волонтерских подвигах девушки сообщили СМИ и областная администрация, в соцсетях на школьницу обрушились потоки гневных обвинений.

Одни предлагали отправить девушку «на пару лет в военный госпиталь в отделение для тяжелораненых - судна развозить», другие советовали самой пойти служить в армию, «раз такая патриотка», а заодно в качестве "мести" предлагали ввести в России обязательную военную службу для женщин - как в Израиле и Норвегии. Впрочем, были и те, кто встал на сторону юной курянки: «Молодец, девочка, парни должны пройти армию, если они настоящими мужчинами хотят стать». Слава о курской школьнице докатилась до центрального ТВ – смекалку военкомов оценил в своем шоу Иван Ургант.

К обрушившейся критике девочка и ее родные оказались не готовы. Сейчас Аня ограничила доступ к своему профилю в соцсетях, общаться на эту тему с журналистами она категорически отказывается.

Военком Курчатовского района Василий СЛЯДНЕВ, вручивший девушке грамоту, возмущен комментариями:

- Очень негативная реакция была на вот эти все моменты. Очень негативная! Сделали доброе дело, проявили патриотизм. Все хорошо, нормально все, вопросов нет. Но столько грязи люди вылили, вы не представляете! Скажите, пожалуйста, для чего нужно травмировать девчонку? Сколько уже было гадостей сказано из-за этого случая в инстаграмах разных! Вы читали, что пишут люди наши? Извините, пожалуйста, но это ужас. А Ургант показал что? Он сам-то служил? Ну для чего это нужно?

Не беремся выносить вердикт по поводу этичности эксперимента, но с юридической точки зрения он точно не выглядит безупречным.

- Обязанность вручения повестки лежит на сотрудниках военкомата, на работодателе или на учебном заведении. Такая норма закреплена законом. Не могут посторонние люди - неважно, девочки, мальчики или просто соседи - вручать повестки. Это априори незаконно, - уверен заместитель председателя Комитета солдатских матерей России Андрей КУРОЧКИН. - В военкомате есть журнал повесток - сотрудник приходит, отрывает корешок и прикрепляет его к личному делу. А тут какая-то девочка вручает повестку. Это не имеет вообще никакой юридической силы. Откуда эта девочка взялась? Тогда нужно задавать вопросы военному комиссариату: кем она является? Должностным лицом? Ее что, для трудовой деятельности привлекли? Мало того, это опасно для нее же, ведь большая часть молодых людей не с радостью получают повестки. Сейчас в России больше 110 тысяч призывников, которые вообще не являются по ним. Огромное количество! А здесь ситуация вообще непонятна. Военкомату нужно делать это своими ресурсами, а не привлекать детей. Никаких волонтеров тут быть не должно. Инспекции по охране труда стоит тоже посмотреть на этот вопрос, если здесь привлекали к работе несовершеннолетнего.

Итог у этой истории пока такой: хотя эффект от работы волонтера Анны был признан положительным, эксперимент военкомат решил не продлевать. Призыв идет как обычно, повестки вручают силами сотрудников военкомата.

Так что призывникам пока не стоит опасаться школьниц с повестками на пороге.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Это нарушение служебной дисциплины»

Виктор БАРАНЕЦ, военный обозреватель «КП»:

- Для обывателя эта новость выглядит, конечно, экзотично и забавно. Симпатичная девчушка «привела» в военкомат целый взвод призывников! И даже грамоту за это получила. Хотя еще неизвестно, хлопцы сделали это именно после получения повестки из рук волонтерши или они могли явиться в военкомат и сами, – как законопослушные граждане, а не уклонисты. Так что в «сенсационности» этой новости надо еще разбираться.

Ну а теперь о серьезном. Повестка – документ, можно сказать, государственный, служебный. Передавать ее в руки постороннему человеку нельзя (к тому же девушка не работает в штате военкомата). Следовательно, военком в данном случае допустил грубое нарушение служебной дисциплины. В условиях разгула коронавируса Генштаб (а конкретно – Главное организационно-мобилизационное управление ГШ – ГОМУ) выпустил уже не одну директиву, в которых четко и строго расписано, как военкоматы и призывники должны действовать, чтобы обезопасить себя от вирусной заразы. В этих директивах нет и слова о том, что посторонние люди могут участвовать в доставке повесток новобранцам (еще с начала весенней призывной кампании военкоматы оповещают призывников главным образом по телефону или по электронной почте, и делается это опять-таки ради того, чтобы не допустить распространения пандемии). Причем, номера домашних и мобильных телефонов, электронные адреса и места прописки (или жительства призывников) военкоматы устанавливают и проверяют задолго до начала времени очередного призыва.

КСТАТИ

Прикидываются влюбленными, затопленными соседками и слесарями

Анна ГРЕБЕНКИНА

Курская активистка приносила повестки ребятам, которые едва ли собирались бегать от военкомата. Но бывают и такие случаи, когда комиссары годами разыскивают уклонистов, чтобы вручить заветное письмо. И в таких ситуациях приходится подключать фантазию.

Еще несколько лет назад приходилось слышать о целом арсенале «креативных» приемов. Например, не обремененных моралью девушек просили прикинуться влюбленной и пригласить уклониста на свидание. В другом случае - «бабушку с нижнего этажа» сказать, что парень залил ее квартиру. Если и это не срабатывало, то выдавали себя за слесарей-сантехников и убеждали молодых людей открыть дверь, чтобы проверить оборудование в доме. Доходило даже до того, что уклонистам присылали открытки с приглашением получить случайный выигрыш: машину, билет на концерт, а то и турпутевку. Но сейчас уже вряд ли кто-то всерьез воспримет такое сообщение.

Подобные «хитрости» в работе используют не только военкомы. Судебные приставы тоже нередко применяют нестандартные способы. Так, в Екатеринбурге этим летом сотрудница УФССП позвонила задолжавшему по алиментам 800 тысяч рублей, прикинулась давней знакомой и попросила помочь с сантехникой. Мужчина ничего не заподозрил и пообещал приехать через неделю. Слово свое он сдержал, но на «свидание» к жителю Екатеринбурга пришла не приятельница, а судебный пристав-исполнитель.

Аналогичный прием использовали минувшей весной в Пермском крае. Сотрудники УФССП нашли страницу должника в соцсетях и два месяца с ним переписывались. В итоге мужчина все-таки решился на встречу с незнакомкой, но попал в отдел судебных приставов.