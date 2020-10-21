Скончался зампредседателя Курской областной Думы Владимир Иванов

Владимир Борисович родился 1 января 1948 года в Кишиневе

21 октября ушел из жизни заместитель председателя Курской областной Думы VI созыва Иванов Владимир Борисович. Ему было 72 года.

Владимир Борисович родился 1 января 1948 года в Кишиневе. Окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. Возглавлял Рыльское авиационно-техническое училище, был главой администрации Курска, заместителем губернатора.

Депутат Курской областной Думы с 2006 года. Член постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству. Член постоянного комитета по развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике.

Являлся депутатом Курской областной Думы по одномандатному избирательному округу № 16 от партии «Единая Россия».