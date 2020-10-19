«Ответственное отношение к охране окружающей среды как неотъемлемая часть бизнес-стратегии»

В 2020 году Металлоинвест принял экологическую программу на «пятилетку» Фото: предоставлено пресс-службой

На третьей ежегодной конференции «Промышленная экология: курс на безопасность» компания «Металлоинвест» представила приоритеты своей экологической программы.

На конференции также обсудили перспективы развития экологически ориентированных моделей в экономике страны, новые инструменты финансовой поддержки ESG-проектов, влияние пандемии на реализацию проектов по энергоэффективности. Обсуждалось также международное сотрудничество в области устойчивого развития.

В конференции приняли участие представители органов власти, ведущих финансовых институтов, профессиональных сообществ и профильных экспертных организаций, таких как Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, представители крупных компаний – НЛМК, Росатом, Газпром, Сибур.

- Ответственное отношение к охране окружающей среды - это неотъемлемая часть нашей бизнес-стратегии, основанной на принципах устойчивого развития, – отметила заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти УК «Металлоинвест» Юлия Шабала. – Мы утвердили экологическую программу, разрабатываем климатическую стратегию, направленную на снижение выбросов парниковых газов в атмосферу и бережное использование ресурсов. Компания ставит перед собой задачу полного перехода на замкнутое оборотное водоснабжение, улучшение очистки и снижение объемов забора воды. Еще одна цель, которую мы планируем достичь в течение пяти лет, - стопроцентная переработка технологических отходов.

Юлия Шабала также отметила, что экологический контекст и цели устойчивого развития все чаще становятся основными для компаний по всему миру. Для российских предприятий в большинстве случаев приоритетными являются охрана водных объектов, сокращение отходов и выбросов в окружающую среду, тогда как основной фокус иностранных компаний – борьба с изменениями климата.

В 2020 году Металлоинвест принял экологическую программу на «пятилетку». Она предусматривает инвестиции - более 21 млрд рублей в комплекс технологических и природоохранных мероприятий с прямым экологическим эффектом на всех производственных площадках Компании.

В 2019 году Компании был присвоен «Серебряный» уровень рейтинга международного агентства EcoVadis с итоговой оценкой в 60 баллов при среднем значении по отрасли 43 балла.

В 2020 году Металлоинвест получил оценку ISS ESG на уровне «С–», вновь показав результат выше среднего уровня в металлургическом секторе.

В сентябре этого года Компания вошла в рейтинг устойчивого развития ESG Risk Rating от Sustainalytics, одного из ведущих международных агентств в сфере ESG. Металлоинвест занял 10-е место из 145 компаний отрасли в мире с итоговым баллом 31,8. Оценка производится по шкале от 0 до 100, где нулевое значение является оптимальным.