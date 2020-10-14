В Курске на проспекте Дружбы открыли новую дорогу

Фото: Роман Савельев

14 октября в Курске на проспекте Дружбы открыли долгожданную дорогу. В мероприятии приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Роман Старовойт, глава города Виктор Карамышев.

Протяженность четырехполосного проспекта более трех километров. Магистраль соединила Северо-западный район и КЗТЗ с выходом на объездную дорогу М-2 «Крым».

Это первый дорожно-транспортный объект в регионе, который в рамках нацпроекта возвели полностью с нуля, а не просто отремонтировали. На строительство важной для города магистрали из консолидированного бюджета было выделено 687 миллионов рублей. Работы выполнили в максимально короткие сроки.

Напомним, что жители проспекта Дружбы ждали дорогу более двадцати лет. Здесь расположено несколько десятков улиц и переулков, выделены участки для многодетных семей. Из-за отсутствия дорог и непролазной грязи не строились объекты инфраструктуры. Не было магазинов, аптек и не ходил транспорт.