На пути к «зеленой» металлургии

Сейчас Металлоинвест разрабатывает климатическую стратегию Фото: предоставлено пресс-службой

На Первом франко-российском форуме по низкоуглеродному промышленному развитию компания «Металлоинвест» заявила о своих приоритетах в области снижения выбросов углекислого газа.

Организаторы мероприятия - центр научно-технологической кооперации Nauka Innov при Франко-российской торгово-промышленной палате (CCI France Russie) совместно с Минэкономразвития РФ, Торговым представительством РФ во Франции и Российским партнерством за сохранение климата.

На форуме встретились эксперты и специалисты Металлоинвеста, НЛМК, ЕВРАЗа, Мечела, Северстали, Русала, Газпрома, РЖД, Air Liquide, банков, финансовых институтов, деловых сообществ, министерств и ведомств. Обсуждалось развитие «зеленой» промышленности, трансформации экономической модели для устойчивого низкоуглеродного будущего, обмен опытом и лучшими решениями в области металлургии, транспорта и энергетики.

По словам директора по стратегии, слияниям и поглощениям УК «Металлоинвест» Юрия Гаврилова, производство стали в электрических дуговых печах из железа прямого восстановления (ПВЖ) и горячебрикетированного железа (ГБЖ) дает в полтора раза меньше выбросов углекислого газа по сравнению с процессом доменная печь – конвертер:

– Существующие мощности по производству ПВЖ на Оскольском комбинате и ГБЖ на Лебединском ГОКе обеспечивают наименьшие выбросы CO2 по сравнению с российскими металлургическими комбинатами полного цикла и предоставляют конкурентные преимущества для реализации продукции на территории Европы. Более того, уже сегодня у Металлоинвеста есть возможность модернизации оборудования под использование до 30% водорода в качестве восстановительного газа. Полный переход на использование водорода в установках металлизации рассматривается Компанией как перспективная цель.

Сейчас Металлоинвест разрабатывает климатическую стратегию, в которой будут обозначены цели по эффективному снижению углеродного следа производимой продукции.