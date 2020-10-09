Курская офтальмологическая больница получила новое оборудование

Клиника пополняется новым оборудованием Фото: Из архива КП.

Областная офтальмологическая клиническая больница получила новое оборудование – трехмерный оптический когерентный томограф, который позволяет проводить неинвазивное исследование состояния сетчатки и зрительного нерва, и прибор последнего поколения для хирургического лечения катаракты – офтальмологическую систему Centurion.

Поставки нового медоборудования в клинику продолжатся. В ближайшее время офтальмологический центр получит портативный аппарат УЗИ, который позволит проводить исследования в любом медучреждении региона, а также и ретинальную камеру для исследования глазного дна недоношенных детей, добавивли в обладминистрации.

Аппараты поставляются в том числе за счет областного бюджета по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», входящему в нацпроект «Здравоохранение».

В медучреждении работает 25 врачей – специалистов в различных направлениях офтальмологии. За год клиника принимает порядка 3,5 тыс. пациентов в круглосуточном стационаре и вдвое больше в рамках амбулаторного приема с любой офтальмопатологией. Обследование и лечение проходят пациенты всех возрастных групп.

В клинике есть оборудование для первичной диагностики и оказания специализированной хирургической помощи. Развивается одно из высокотехнологичных направлений офтальмологии – витреоретинальная хирургия. Пациенты с отслойками сетчатки, диабетическими поражениями глаз, возрастной макулярной дегенерацией и другими тяжелыми поражениями органа зрения имеют возможность также получать помощь в Курске, а не только в федеральных центрах.

- Успех лечения во многом определяется стадией заболевания на этапе обращения пациентов, поэтому необходимы дальнейшие шаги по развитию системы профилактики и ранней диагностики глазных заболеваний, – рассказала главный врач курской офтальмологической больницы Елена Толмачева.