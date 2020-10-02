Коронавирус в Курске, последние новости на 2 октября 2020: в здании бывшего онкоцентра развернут сто койко-мест для больных ковидом

Еще полторы недели назад ежедневных случаев было на треть меньше Фото: Из архива "КП"

С 5 октября в Курске в здании бывшего онкоцентра опять развернут ковидный госпиталь. Для пациентов подготовят сто койко-мест. Это позволит иметь 804 места для больных COVID-19 и еще 703 места – в резерве.

Данные меры принимаются в связи ростом количества пациентов с коронавирусом. За последние сутки в Курской области зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19. Коэффициент распространения инфекции достиг 1,1. Еще полторы недели назад ежедневных случаев было на треть меньше.

В Курской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Нарушения будут строго пресекаться. Глава региона Роман Старовойт рекомендовал не проводить массовые мероприятия в помещениях, курянам старше 65 лет стараться меньше выходить из дома, а предпринимателям по возможности перевести сотрудников на удаленку.