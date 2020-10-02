Пожар в Курском районе: на хуторе Саблино спасатели боролись с огнем всю ночь

Огонь мог легко перекинуться на жилые дома и питомник растений Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Всю ночь курские огнеборцы боролись с пожаром на территории хутора Саблино Курского района. На площади порядка семи гектаров горела сухая растительность и камыш. Огонь мог легко перекинуться на жилые дома и питомник растений. Прокладка пожарных рукавов осложнялась болотистой местностью и сильным ветром.

После нескольких часов напряженной работы в тяжелейших условиях удалось ликвидировать эту угрозу. Сейчас пожарные устраняют отдельные очаги. В ликвидации пожара были задействованы пожарно-спасательные подразделения Курска и Курского района. Всего восемь единиц техники и более 20 человек личного состава.

Сейчас пожарные ликвидируют отдельные очаги Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Предположительной причиной этого пожара стал человеческий фактор. Люди осознанно поджигают траву, мусор, не отдавая отчет тому, к каким последствиям могут привести такие действия. Огнеборцы, рискуя жизнями, ликвидируют пожары, не давая им возможности распространения.

- На территории Курской области складывается сложная обстановка с пожарами, - говорит заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Сергей Брагин. - Ежедневно пожарно-спасательные подразделения до ста раз выезжают по тревоге. В сутки регистрируются десятки случаев загораний травы и мусора.

Обстановку ежедневно контролируют порядка 300 оперативных групп. В профилактической работе задействованы представители местных администраций, добровольные пожарные, старшие населенных пунктов.

Обстановку ежедневно контролируют порядка 300 оперативных групп Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

По прогнозу курского гидрометцентра в ближайшие дни сохранится сухая ветреная погода. А это значит, что даже от маленькой искры может возникнуть крупный пожар.

С 14 июля в регионе действует особый противопожарный режим. Разводить открытый огонь категорически запрещено. За несоблюдение установленных требований предусмотрены немалые штрафы. Для физических лиц эта сумма доходит до 4 тысяч рублей.