Осенний призыв в Курской области: кому положена отсрочка?

Осенний призыв начинается 1 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

В военкомате Центрального и Сеймского округов Курска полностью подготовились к началу осеннего призыва, который пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм. Молодые люди будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, при входе в военкомат им измерят температуру, а заседания призывных комиссий пройдут с соблюдением социальной дистанции.

- Осенний призыв начинается 1 октября, а заканчивается 31 декабря. Сроки призыва в армию в этом году остаются неизменными. На службу призовут молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Значительных нововведений в осеннем призыве нет. Если не считать того, что в прошлом году начали действовать поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми срочники получили возможность уйти в запас раньше положенного срока. Таким правом могут воспользоваться, к примеру, солдаты, у которых во время службы родился второй ребенок. Кроме того, у ряда призывников появилась возможность отказаться от отсрочки от службы в армии. В остальном все, как и прежде, - рассказал военный комиссар Игорь Ясько.

Военком также напомнил и про то, что призывник имеет право получить отсрочку по болезни, по семейным обстоятельствам и по учебе. Отсрочку также дают тем, кто после окончания вуза поступил на службу в МВД, Нацгвардию, государственную противопожарную службу МЧС, органы уголовно-исполнительной системы и таможенные органы. Кроме того, правом на освобождение от призыва могут воспользоваться те, у кого есть ученая степень, например, кандидат наук или доктор наук. Сыновья или родные братья военнослужащих, которые умерли от увечий или заболеваний, полученных во время службы по призыву, или погибли в результате обстоятельств, связанных со срочной службой. В армию также не призывают тех, у кого есть непогашенная судимость, и тех, в отношении кого ведутся следственные действия.

А вот за неявку по повестке предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 3000 рублей, также при уклонении от мероприятий, проводимых военным комиссариатом предусмотрена и уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Игорь Ясько отметил, что в ходе этой осенней призывной кампании будут призваны и направлены для прохождения службы в Вооруженные силы РФ от военкомата Центрального и Сеймского округов Курска около 300 человек.