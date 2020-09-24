«Я тебя сейчас забью в этой машине!»: курянка обматерила и поколотила сына в такси

На женщину завели уголовное дело Фото: СОЦСЕТИ

Вопиющий случай произошел в салоне такси, где женщина избила и обматерила своего маленького сына. Вот лишь некоторые фразы, которыми сыплет мать, перемежая восклицания обильными матами: «Иди быстрее, идешь, как умирающий лебедь!» «Я тебя терпеть не могу, вообще!», «Я тебя сейчас буду бить, я отвечаю, я просто тебя сейчас забью в этой машине!»

Видео попало на регистратор, а затем в соцсети, а оттуда в полицию. 32-летнюю пассажирку нашли и завели на нее уголовное дело.

Случай прокомментировал «КП» представитель СК СУ России по Курской области Олег Новиков:

- Показания мамы мы не комментируем. Можем только сказать, что она систематически избивала своего сына. Возбуждено уголовное дело по части 2 пункт «г» статьи 117 «Истязание несовершеннолетнего».

По версии следствия, женщина издевалась над ребенком на протяжении почти четырех лет, начиная с 2016 года. По любому малозначительному поводу она применяла насилие к своему 11-летнему сыну, била его. Пока один из таких эпизодов утром 22 сентября не попал на видеорегистратор в салоне автомобиля такси.

- Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в СК.

Мать-садистку могут лишить родительских прав, а пока ребенок будет находиться у бабушки. Второго ее сына передали отцу.