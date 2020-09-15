«Фабрика идей» - это новые технологические решения

Лидеров «Фабрики идей» определяют каждый квартал Фото: предоставлено пресс-службой

С лидерами программы «Фабрика идей» встретился управляющий директор Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева Антон Захаров.

На встречу пришли специалисты, подавшие во втором квартале этого года больше всего рацпредложений.

Антон Захаров отметил важность личной инициативы, а также большой вклад этих проектов в развитие комбината. Также гендиректор комбината рассказал о ближайших и долгосрочных планах в области внедрения новых технологий и модернизации оборудования МГОКа.

По словам Антона Захарова, пятилетняя программа развития предполагает пополнение техники горнотранспортного комплекса: экскаваторов, самосвалов, бульдозеров, погрузчиков, поливочных машин:

- Планы включают в себя и новые технологические решения, которые позволят выпускать продукцию премиального качества по всем мировым стандартам, в том числе с учетом экологических требований.

В минувшем году сотрудники Михайловского ГОКа предложили 2936 идей, за год реализовано 64 мероприятия с фактическим экономическим эффектом свыше 277 млн рублей. За восемь месяцев этого года одобрено уже 3308 идей.

Так, более 20 рацпредложений в этом году выдвинул механик грузоподъемного оборудования обогатительной фабрики Александр Хохлов. Он предложил, например, перенести рабочее место специалиста, управляющего краном-тельфером, в зону проведения ремонтных работ, это улучшило видимость операций, взаимодействие с ремонтной бригадой и повысило безопасность труда.

А машинист нового 25-кубового экскаватора Александр Терлецкий разработал схему замены подъемного каната ковша экскаватора. Теперь эту операцию можно будет проводить в два раза быстрее.

Лидеров «Фабрики идей» определяют каждый квартал. Отмечают тех, кто активно предлагает новое и участвует в развитии программы различными нематериальными поощрениями.