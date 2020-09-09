Владимир Путин поблагодарил Сбербанк за строительство инфекционного отделения тулунской больницы

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Новое инфекционное отделение больницы, возводимое Сбербанком в Тулуне, готово к приему пациентов. Об этом стало известно 8 сентября. Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области поблагодарил Сбербанк и его главу Германа Грефа за строительство больницы в Тулуне.

- Нами уже получена лицензия на оказание медицинской помощи, и мы готовы оказать помощь инфекционным пациентам не только Тулуна и Тулунского района, но и близлежащих территорий, - рассказала Владимиру Путину главный врач ОГБ Елена Гусенская.

Старое здание пострадало от разрушительного наводнения 2019 года. Новое начали возводить весной 2020 года при поддержке ПАО Сбербанк. Строили его в сжатые сроки – с опережением на год. В банке отметили, что работы велись «с нуля» и по современной модульной технологии в полном соответствии с международными и российскими требованиями к объектам медицинского назначения. Сегодня пациентам не надо далеко ехать с направлением на осмотр или госпитализацию. Это раньше старое издание инфекционного отделения располагалось на другом конце города и в здании бывшего детского сада. Для нового отделения нашли площадку прямо на территории больничного комплекса. Оно рассчитано на 28 коек. Его площадь составляет около 5 000 кв. метров.

Здание полностью оборудовано по последнему слову медицинской техники. Для дезинфекции, обеззараживания и вентиляции установили современную систему.

Есть и уникальные нововведения. Уже приступили к монтажу 32-срезового компьютерного томографа. Он проводит точную диагностику, а также подключен к модели искусственного интеллекта, разработанного Сбербанком по детекции патологий легких.

Больница также вошла в пилотный проект банка по телемедицинским консультациям.

– Теперь посредством интернета мы можем проконсультароваться у специалистов областных и федеральных клиник, а также имеем возможность сами консультировать медицинских работников ФАПов и участковых больниц. А по инициативе Министерства здравоохранения Иркутской области и Иркутского медицинского государственного университета на базе инфекционного отделения научно-практичекую площадку для подготовки врачебных кадров, – поделилась с Владимиром Путиным Елена Гусенская.

На строительстве инфекционного отделения помощь тулунскому здравоохранению не закончилась. Сбербанк помог провести капитальный ремонт фасада и кровли, а также косметический ремонт внутренних помещений главного корпуса городской больницы.

Будет и следующий этап. В планах обновление отделений стационара и поликлиники и закупка нового оборудования.

– Сбербанк также занимается продвижением вакцины от коронавируса. Так что у них медицинское направление очень хорошо представлено, – отметил на видеоконференции Владимир Путин.