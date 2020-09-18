Коронавирус в Курске, последние новости на 18 сентября 2020: от ковида скончались две женщины

Под медицинским наблюдением остаются 1139 пациентов Фото: Из архива "КП"

По состоянию 18 сентября в Курской области всего зарегистрирован 7651 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 33 человек.

Прирост с 11 по 18 сентября составил 208 заболевших COVID-19. Всего выписали 6460 пациентов, в том числе 154 за последнюю неделю.

Изменение доли выздоровевших

Под медицинским наблюдением остаются 1139 пациентов: 219 находится в стационарных медучреждениях, 920 – в домашних условиях.

Скончалось 56 человек (+2 женщины, 62 года и 70 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В области провели 224 243 исследования материала на COVID-19 методом ПЦР и 20 762 исследования на антитела к COVID-19.