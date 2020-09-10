Надежность и удобство

Тепловоз оснащен компьютерной начинкой, позволяющей машинисту контролировать все узлы и агрегаты Фото: предоставлено пресс-службой

Очередная техника - новый тепловоз производства Брянского машиностроительного завода – поступил на Михайловский ГОК им. А.В.Варичева (предприятие Металлоинвеста) в рамках программы модернизации производственных мощностей предприятий Компании.

Локомотив уже работает на станциях «Михайловский рудник» и «Курбакинская», откуда готовая продукция МГОКа идет к потребителям.

Начальник тепловозного депо МГОКа Дмитрий Власов рассказал, что в машине есть все условия для эффективной работы машиниста и его помощника:

– Тепловоз оснащен компьютерной начинкой, позволяющей машинисту контролировать все узлы и агрегаты. Также установлена система диагностики, с помощью которой можно не выходя из кабины наблюдать за всеми параметрами работы тепловоза.

Тепловоз надежен и удобен в обслуживании. В кабине есть кондиционер, антивибрационные кресла, что делает работу локомотивной бригады комфортной. За безопасность отвечают система обнаружения возгораний и телемеханическая система, которая исключает несанкционированное движение состава, непрерывно контролирует работоспособность машиниста. Устройство локомотива обеспечивает экономию топлива и защиту экологии.