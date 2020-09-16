На предприятиях Металлоинвеста началась вакцинация против от гриппа

Главврач Металлоинвеста Андрей Сальников считает, что прививка – это самый эффективный метод предупреждения гриппа Фото: из архива «КП»

На предприятиях компании Металлоинвест стартовала ежегодная вакцинация сотрудников от гриппа. В этом сезоне закуплено 14,5 тысяч доз противогриппозной вакцины всех типов – «Ваксигрип». Это значит, что прививку получат почти треть работников предприятий и управляющей компании, что позволит сформировать коллективный иммунитет.

Главврач Металлоинвеста Андрей Сальников считает, что прививка – это самый эффективный метод предупреждения гриппа и его осложнений.

- Вакцинация сотрудников МГОКа препятствует эпидемии гриппа в Железногорске. Работники реже болеют вирусными инфекциями и не заражают своих родных и близких, – говорит главный врач санатория «Горняцкий» Ирина Малашина.

Кстати, в этом году ожидают циркуляцию трех новых видов вирусов гриппа, прежде широко не распространявшихся. Полноценный иммунитет формируется в течение двух-трех недель после прививки. Защита работает примерно полгода-год.