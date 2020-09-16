В Курской области обсудили ход реализации социально-экономического партнерства

Основные средства – почти 600 миллионов рублей – Металлоинвест направит на здравоохранение Фото: предоставлено пресс-службой

В администрации Курской области обсудили промежуточные итоги реализации программы социально-экономического партнерства (СЭП), заключенной между компанией «Металлоинвест», администрацией региона и Железногорска.

За круглым столом встретились губернатор Курской области Роман Старовойт, генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова, управляющий директор Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Антон Захаров.

В этом году инвестиции в рамках СЭП со стороны всех участников составят около 1,5 млрд рублей, из них более половины - 800 млн рублей – доля Металлоинвеста.

Основные средства – почти 600 миллионов рублей – будут направлены на здравоохранение.

На встрече были намечены дальнейшие шаги по реконструкции и оснащению курских больниц, закупке медикаментов, обучению специалистов.

Также в рамках соглашения около 28 млн рублей в этом году направлено на подготовку школ Железногорска у новому учебному году.

Благодаря поддержке Металлоинвеста Железногорск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды и получил федеральный грант на реконструкцию городского парка им. Никитина - 95 млн рублей.

Также более 15 млн рублей Металлоинвест направил на оснащение детского технопарка «Кванториум» в Железногорске. Здесь школьники учатся программировать, создавать сайты, пробуют силы в 3D проектировании.

В целом было отмечено, что реализация программы на 2020 год идет успешно.