В минувшем году предприятия Металлоинвеста перечислили в консолидированные бюджеты Белгородской, Курской и Оренбургской областей более 36,3 млрд рублей налогов Фото: предоставлено пресс-службой

«Создавая будущее вместе» - под таким названием компания «Металлоинвест» презентовала Единый отчет компании за 2019 год. Новшество нынешнего года состоит в том, что впервые Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии подготовлены Компанией в формате единого документа.

На презентации помимо руководителей УК «Металлоинвест» и предприятий Компании, собрались представители партнеров, клиентов и поставщиков, чиновники, финансисты, ученые и эксперты в области устойчивого развития различных индустрий.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев отметил:

- Мы убеждены, что будущее развитие металлургии неразрывно связано с активным использованием металлизированного сырья. Использование горячебрикетированного железа в электропечах значительно повышает экологичность всей цепочки производства.

Эфендиев рассказал, что в планах компании строительство нового завода по производству ГБЖ в Курской области. Поставщиком сырья для нового предприятия станет Михайловский ГОК им. А.В. Варичева.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сказал, что для реализации инвестиционного проекта прорабатывается вопрос создания в Железногорске особой экономической зоны:

- Экономическая зона будет промышленно-производственного типа или территорией социально-экономического развития. Мы видим Михайловский ГОК им. А.В. Варичева одним из ключевых ее резидентов. Также мы провели переговоры с другими предприятиями, работающими в Железногорске.

В настоящий момент на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева реализуется комплексная программа повышения качества продукции, добавил генеральный директор комбината Антон Захаров:

- Ввод в эксплуатацию первой очереди технологии тонкого грохочения позволил МГОКу повысить содержание железа в концентрате с 65 до 67%. В 2022 году мы планируем перевести весь обогатительный передел комбината на выпуск концентрата с содержанием железа до 70%, из которого будем получать продукцию на уровне лучших мировых стандартов, в том числе окатыши повышенного качества для доменного производства, а также для процесса металлизации. В этом году комбинат приступил к опытному выпуску DR-grade окатышей, которые используются при получении ГБЖ/ПВЖ. Такой премиальный продукт будет задействован в более экологичных цепочках производства стали. При получении ПВЖ/ГБЖ экономия энергоресурсов составляет до 50% по сравнению с выплавкой чугуна, а выбросы парниковых газов ниже на 60%.

Еще в 2019 году Компания утвердила Экологическую программу со сроком действия до 2025 года. Более 21 млрд рублей инвестиций в рамках программы будут направлены в комплекс технологических и природоохранных мероприятий с прямым экологическим эффектом на всех производственных площадках Металлоинвеста. 70% бюджета программы пойдет на проект «Чистый воздух», направленный на улучшение качества атмосферного воздуха.

Сейчас Металлоинвест ведет разработку Климатической программы, цель которой - сокращение эмиссии парниковых газов.

Заместитель генерального директора – коммерческий директор УК «Металлоинвест» Олег Крестинин отметил, что европейские потребители все больше уделяют внимание вопросам экологии. Ужесточается законодательство.

В 2018 году компания одна из первых в России получила рейтинг корпоративной социальной ответственности EcoVadis и ей первой из частных компаний в России открыли кредитную линию, привязанную к нему. Сейчас получен дебютный рейтинг устойчивого развития от одной из ведущих международных организаций в этой области – агентства ISS.

Также в 2019 году Металлоинвест присоединился к сети Глобального договора ООН, принял Политику устойчивого развития и Политику по правам человека. В городах присутствия представители компании вместе с волонтерами меняют жизнь в регионах к лучшему.

В минувшем году предприятия Металлоинвеста перечислили в консолидированные бюджеты Белгородской, Курской и Оренбургской областей более 36,3 млрд рублей налогов. А инвестиции Компании в устойчивое развитие регионов присутствия составили 5,9 млрд рублей. Основные средства идут на развитие социально-культурной среды, поддержку образования, повышение качества услуг здравоохранения, поддержку массового, профессионального и детского спорта, а также незащищенных слоев населения.

Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Андрей Белышев отметил, что максимальный эффект от инвестиций и развития Компании можно получить, когда сотрудники обладают необходимыми компетенциями, высоко мотивированы и максимально вовлечены в процессы. По всем этим направлениям Металлоинвест ведет активную работу.

На презентации выступили представители Главгосэкспертизы России, Всемирного фонда дикой природы (WWF), KPMG, банка ING, Росатома, Unilever, «Форума Доноров».