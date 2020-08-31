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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 31 августа 2020: за сутки диагноз подтвердился у 25 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 31 августа 2020
Яна ШелестЯнаШелест
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Всего выписано 6 013 пациентов

Всего выписано 6 013 пациентов

Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 31 августа, в Курской области всего зарегистрировано 7 120 (+25) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 013 (+0) пациентов. На сегодняшний день скончались 53 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Изменение доли выздоровевших от коронавируса

Изменение доли выздоровевших от коронавируса

Фото: Из открытых источников

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +8, Большесолдатский +6, Суджанский +4, г. Суджа +2, Горшеченский +1, Касторенский +1, Мантуровский +1, Октябрьский +1, г. Щигры +1.

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.

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