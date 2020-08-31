Коронавирус в Курске, последние новости на 31 августа 2020: за сутки диагноз подтвердился у 25 человек

Всего выписано 6 013 пациентов Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 31 августа, в Курской области всего зарегистрировано 7 120 (+25) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 013 (+0) пациентов. На сегодняшний день скончались 53 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Изменение доли выздоровевших от коронавируса Фото: Из открытых источников

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +8, Большесолдатский +6, Суджанский +4, г. Суджа +2, Горшеченский +1, Касторенский +1, Мантуровский +1, Октябрьский +1, г. Щигры +1.

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.