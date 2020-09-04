Металлоинвест оптимизирует планирование производства

Сначала цифровое решение будет запущено в Управляющей компании «Металлоинвест» и на Оскольском электрометаллургическом комбинате
Фото: предоставлено пресс-службой
На предприятиях компании «Металлоинвест» начали внедрение системы календарного планирования производства - Master Planning System (MPS). Она позволяет составить оптимальный для компании план производства, основываясь на информации о заказах и их приоритетности, сегментации клиентов, схеме технологических процессов и логистической цепочке.
Проект будет реализован специалистами четырех компаний. УК «Металлоинвест», ЗАО «КонсОМ СКС» и ООО «Джей Эс Эй Групп» разработают программную часть – ИТ-инструменты календарного планирования и управления производственной нормативно-справочной информацией.
ООО «Аксенчер» сформирует новую модель бизнес-процесса планирования.
Ожидаемый экономический эффект от внедрения технологии - от 90 млн рублей в год.
Сначала цифровое решение будет запущено в Управляющей компании «Металлоинвест» и на Оскольском электрометаллургическом комбинате. Срок - осень 2021 года. Далее систему развернут на других предприятиях Компании.
В конечном итоге это создаст единое информационное пространство в цепочке «поддержка продаж – производство – транспортировка» и повысит качество совместной работы, считают в Металлоинвесте.
Достигнуть этого планируют за счет упрощения процесса получения необходимой сотрудникам информации, повышения детальности отчетности и быстроты ее предоставления.
Система сводит к минимуму рутинные операции планировщиков, освобождает время для интеллектуальной работы.
В частности, сокращается время производства заказа.