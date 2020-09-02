Коронавирус в Курске, последние новости на 2 сентября 2020: в медучреждения региона поступит еще 149 аппаратов ИВЛ

Всего в медучреждения региона уже направлено 109 аппаратов Фото: Из архива "КП"

В медучреждения Курской области продолжают поступать аппараты для инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких. В городской роддом поступило четыре аппарата ИВЛ; средства выделены из федерального бюджета. Всего медучреждение получило 10 новых аппаратов, ожидается поставка еще 20.

Роддом работал в режиме ковидного стационара с апреля по июль. С 12 августа он возобновил прежнюю деятельность в плановом режиме. Оборудование, приобретенное во время пандемии, останется в роддоме.

До конца года в Курскую область поступит еще 149 приборов для ИВЛ. Всего в медучреждения региона уже направлено 109 аппаратов.

По данным оперативного штаба на 7:30 1 сентября в Курской области всего зарегистрировано 7 145 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 25 человек диагноз подтвердился за последние сутки.