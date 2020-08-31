Подробная программа мероприятий Дня города в Курске

На Боевке пройдет гастрономический фестиваль Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5 сентября

9.00-18.00, урочище «Крутой Лог» – этап Чемпионата и Первенства России по автомобильному кроссу «Курская дуга».

9.00-18.00, курский картодром, ул. К.Маркса, 75 – Чемпионат и Первенство Курской области по картингу «Содружество».

09.00-19.00, площадь перед спортивно-концертным комплексом, ул. Энгельса, 140Б – любительский чемпионат Черноземья по спортивной мотоджимхане.

10.00-20.00, парк им 50-летия ВЛКСМ – гастрофестиваль под открытым небом, посвященный 75-летию атомной промышленности,

11.00-14.00, футбольное поле с искусственным покрытием спортшколы №4, ул. Тускарная, 3А – футбольный матч на Кубок Губернатора Курской области по футболу среди сельских команд «Золотой колос».

11.00-17.00, Красная площадь – городские соревнования семейных экипажей «Папа - старты».

12.00-18.00, мегакомплекс «ГРИНН», ул. К.Маркса, 68 – праздничная развлекательная программа.

17.00-18.30, парк КЗТЗ, ул. Сумская,6 – «Мой Курск – источник веры и любви» - праздничная программа.

17.00 -19.00, открытая площадка центра досуга «Сказка», пр-т Дружбы, 18 – «Наши таланты тебе, Курск!» - праздничная программа.

18.00-20.00, открытая площадка городского культурного центра «Лира», ул. Менделеева, 59 – «Славься, мой город былинный!» - праздничная программа.

18.00-20.00, открытая площадка центр досуга «Мир», ул. Станционная, 14а – «Мой край родной» - праздничная программа.

18.00-21.00, улица Союзная, 26 - окружной праздник «Курск, соловьиного края столица».

19.00-21.00, открытая площадка центра досуга «Родина», ул. Менделеева, 31 - «Мой курский край» - праздничная программа.

19.30-22.00, открытая площадка школы № 60 им. Героев Курской битвы, пр-т Победы, 16 – праздничный концерт, кинопоказ.

6 сентября

9.00-17.30, Театральная площадь – Турнир Черноземья по историческому фехтованию.

9.00-18.00, Урочище «Крутой Лог» – этап Чемпионата и Первенства России по автомобильному кроссу «Курская дуга».

9.00-18.00, курский картодром, ул. К.Маркса, 75 – Чемпионат и Первенство Курской области по картингу «Содружество».

10.00-17.00, Театральная площадь – фестиваль «Ландшафтный джем» (флористика, ландшафный дизайн).

10.00-20.00, парк им 50-летия ВЛКСМ – гастрофестиваль под открытым небом, посвященный 75-летию атомной промышленности.

11.00 -13.00, Детский парк, ул. Перекальского, 1 - концертная программа «Курск – город молодых».

11.00 -19.00, территория КЭАЗ – открытие площадки «Курского Детинца».

11.00-19.00, ул. Ленина - ул. Садовая – соревнования по различным видам спорта «Курск - спортивный».

11.00-19.00, ул. Ленина - ул. Садовая – фестиваль «Курское яблоко» - 2 площадки «Кубы с картинами», площадка ЦНТ «Русь».

11.00-19.00, ул. Ленина - ул. Садовая – «Территория свободного творчества»:

- выступление школы воздушного эквилибра и пластики SkyDance;

- астроплощадка «Звездный дождь»;

- «В ритмах города» - танцевальная площадка по направлениям латино, сальса, бачата;

- «Пейзажная аллея» (мини-выставка «Курский пейзаж»: выставка работ учащихся и педагогов, работа на пленэре;

- акция «Свободный мольберт» «Любимые уголки города Курска» (создание жителями коллажа на заданную тему);

- «Город счастливого детства» (музыкальные, танцевальные игры);

- «Шоу мыльных пузырей» театрализованный номер в исполнении музыкального театра «Лицедеи» («Дом искусств «Ритм»);

- фотосессия с героями мультфильмов «Ну, погоди», «Кот Леопольд»;

- «Музыкальное вдохновение» - выступления вокальных коллективов.

- «Танцевальный микс» - выступления хореографических коллективов.

- «Город мастеров» (проведение мастер- классов по изготовлению сувениров «Курская антоновка», открыток «Символы Курского края», «Курский соловей» и т.д.).

– Ярмарка HandMade «Яркие сувениры»:

- «Символы соловьиного края» сувениры в смешанных техниках (учреждения дополнительного образования);

- фотозона торговой компании «Радуга»,

- настольный хоккей.

11.00-19.00, Красная площадь – книжная выставка-ярмарка «Курск читающий», акция «Бегущая книга».

11.00-19.00, Парк им. 1 Мая – фестиваль волонтерских и общественных организаций «Добрый Курск».

– соревнования по армрестлингу, гиревому спорту «Курский богатырь».

11.40-12.30, Театральная площадь – торжественное чествование молодоженов.

12.00-15.00, парк им. Ф. Дзержинского – «Отдыхаем всей семьей» - развлекательно-игровая программа.

13.00-15.00, сквер, ул. Кирова,5 – творческая программа «Струны души».

14.00-17.00, улица Садовая – показ моделей театров мод, модельных агентств, ВУЗов, ССУЗов «Стиль города».

15.30-16.30, Красная площадь – показательные выступления участников чемпионата Черноземья по спортивной мотоджимхане.

16.30 -18.00, Красная площадь – фестиваль аэростатов «Курское небо».

17.00 -19.00, сквер им. Г.В. Свиридова - концертная программа «Приношение Свиридову».

17.00-20.00, улица Садовая – Кавер-фест молодежных музыкальных творческих коллективов «СадоваяКавер».

18.00 -19.00, парк Героев Гражданской войны – «Поющий парк» концертная программа МБУК КТЦ «Звёздный».

18.00-20.00, Театральная площадь – концертная программа творческих коллективов и исполнителей, кавер-групп «Город вечно молодой!».

18.00 - 21.00 – Фестиваль студенческих, молодёжных театральных мастерских города Курска «Ваш выход».

18.00-22.00, площадь им. К. Рокоссовского – окружной праздник «Лучший город земли».

19.00-20.00, сквер им. Г.В. Свиридова – «Поэтическая гостиная».

19.30 -21.00, территория КЭАЗ – фестиваль «Джазовая провинция».

20.00-22.00, Театральная площадь – выступление хэдлайнера - групп ВИА ГРА и Челси, световое шоу (3D-меппинг-шоу).

22.00, Театральная площадь – Праздничный фейерверк.