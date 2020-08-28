Как в Курске отметят День города

Праздничные мероприятия пройдут на различных локальных площадках Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5 и 6 сентября жители и гости Курска отметят День города. В этом году в связи с коронавирусом праздничные мероприятия пройдут на различных локальных площадках в парках, скверах и на общественных пространствах.

5 сентября на Красной площади пройдут соревнования семейных экипажей «Папа-Старты». А на площадке перед спортивно-концертным комплексом (ул. Энегльса, 140Б) – любительский чемпионат Черноземья по мотоджимхане – фигурному вождению мотоцикла.

Музыкальные площадки будут работать вечером 5 сентября во всех округах города - в парке КЗТЗ (ул. Сумская, 6), перед центрами досуга «Сказка» (пр-т Дружбы, 18), «Мир» (ул. Станционная, 14 А), «Лира» (ул. Менделеева, 59), «Родина» (ул. Менделеева, 31), около школы № 60 (пр-т Победы, 16) и на улице Союзной, 26.

Воскресный день 6 сентября начнется в 11.30 с яркого флеш-моба молодожёнов на Театральной площади. В 11.00 курян и гостей города ждут на открытии «Курского детинца». Здесь будут развернуты семь локаций, где зазвучит камерная музыка, выступит церковный хор, можно будет посмотреть фильм про «Курский детинец» и познакомиться с проектами «Курск – 2032».

В 19.30 Леонид Винцкевич презентует для курян 25-й международный фестиваль «Джазовая провинция». Улицы Ленина и Садовая на весь день превратятся в большую творческую площадку: классическая музыка и молодежные кавер-группы, дефиле моделей студенческих театров мод и поэтические площадки - каждый найдет локацию по вкусу.

На Красной площади горожан ждет книжная ярмарка «Курск читающий», а в Первомайском парке - фестиваль волонтерских и общественных организаций «Добрый Курск».