Коронавирус в Курске, последние новости на 20 августа 2020: 83% пациентов вылечились от коронавируса

Наибольшая доля выздоровевших от коронавируса среди регионов ЦФО зафиксирована в Ярославской и Рязанской областях Фото: Из архива КП.

Эксперты Информационного центра по коронавирусу (ИЦК) проанализировали, сколько пациентов, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели. Так, в Курской области около 83% пациентов вылечились от коронавируса согласно этим данным.

Этот показатель близок к среднему по Черноземью (84%). Средний показатель выздоровевших от коронавируса в России – 80%. Наибольшая доля выздоровевших от коронавируса среди регионов ЦФО зафиксирована в Ярославской и Рязанской областях – по 89%; среди регионов Черноземья – в Липецкой и Воронежской областях (по 88%). Среди регионов ЦФО наименьший показатель выздоровевших от коронавируса отмечен в Костромской области – 68%; по Черноземью – в Орловской области (76%).