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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 20 августа 2020: 83% пациентов вылечились от коронавируса

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 20 августа 2020
Светлана ВолковаСветлана ВолковаСветланаВолкова
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Наибольшая доля выздоровевших от коронавируса среди регионов ЦФО зафиксирована в Ярославской и Рязанской областях

Наибольшая доля выздоровевших от коронавируса среди регионов ЦФО зафиксирована в Ярославской и Рязанской областях

Фото: Из архива КП.

Эксперты Информационного центра по коронавирусу (ИЦК) проанализировали, сколько пациентов, у которых был выявлен коронавирус, выздоровели. Так, в Курской области около 83% пациентов вылечились от коронавируса согласно этим данным.

Этот показатель близок к среднему по Черноземью (84%). Средний показатель выздоровевших от коронавируса в России – 80%. Наибольшая доля выздоровевших от коронавируса среди регионов ЦФО зафиксирована в Ярославской и Рязанской областях – по 89%; среди регионов Черноземья – в Липецкой и Воронежской областях (по 88%). Среди регионов ЦФО наименьший показатель выздоровевших от коронавируса отмечен в Костромской области – 68%; по Черноземью – в Орловской области (76%).

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Курской области 2020: последние новости

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